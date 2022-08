Paloma Barrientos anuncia que él está cansado de sufrir y quiere dejarlo cuanto antes

Paloma Barrientos no puede callarse más. Después de todo lo que se ha dicho sobre una de las parejas más polémicas del verano, la periodista ha confesado que él está muy cansado de esta situación.

Desde que Ana María Aldón decidió contar todos los problemas que hay dentro de su matrimonio, hemos podido ver a su marido perder los papeles en alguna que otra ocasión.

Y es que no hay ninguna duda de que Ortega Cano lo está pasando verdaderamente mal con todos los rumores de distanciamiento que acechan a su matrimonio.

| Gtres

Este domingo, 28 de agosto, Paloma Barrientos pudo conocer las últimas novedades que se han generado dentro de la pareja. La diseñadora acudió al plató de Ya es verano para hablar, entre otras cosas, del punto en el que se encuentra su matrimonio.

Después de pasar unos días junto a su marido en Costa Ballena, la colaboradora de televisión aseguró que hacen vidas separadas. "Hacemos una vida cordial. No he hablado con él, no sé qué está haciendo. No comemos juntos, uno sube, otro baja".

"No dormimos juntos, hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así", confirmó a continuación.

Ahora, Paloma Barrientos no ha podido ocultar más el estado en el que se encuentra el padre de Gloria Camila. Y es que todo apunta a que el diestro está muy cansado con todo lo que ha pasado en los últimos meses.

Paloma Barrientos sabe que ya no puede más

Paloma Barrientos no está dispuesta a morderse la lengua ni un solo segundo más. Este martes, 30 de agosto, la separación de estos dos personajes públicos volvió a ser uno de los temas centrales de El club social de El programa del verano.

Después de que su compañera Paloma García-Pelayo criticara con rotundidad a Ortega Cano, la periodista quiso recordarle a toda la audiencia del programa que la primera en sacar los trapos sucios de la pareja fue Ana María Aldón.

| La Noticia Digital

Y es que, tras tener un fuerte tira y afloja con la modista en su última intervención en Ya es verano, Paloma Barrientos no ha querido dejar pasar la ocasión para centrar el foco en la exsuperviviente.

"Ana María es la que, durante todo este tiempo, tiene todo el derecho a separarse, hablamos de ella porque se sienta en un programa y habla. Yo ya estoy harta de que no se pueda hablar de personas que están contando su intimidad", ha sentenciado Paloma Barrientos.

Paloma Barrientos carga contra Sálvame

Aprovechando su discurso en defensa del maestro, Paloma Barrientos no se lo pensó dos veces a la hora de cargar duramente contra Sálvame. Y es que, desde que los rumores de separación salieron a la luz, este programa de Telecinco no ha dejado de perseguir a Ortega Cano por toda la geografía española.

Sin mencionar directamente al formato, la comunicadora ha vuelto a lazar un dardo envenenado contra los trabajadores de este programa al considerar que los métodos que utilizan no son del todo los apropiados.

| Mediaset

"Yo no soy nada corporativa. Y sé que cuando estás siguiendo a una persona desde las 8 de la mañana, sabes Paloma que en momentos determinados hay que presionar porque tienes que volver con algo y una historia", ha asegurado Paloma Barrientos a continuación.

"Y repito, no soy nada corporativa. No critico si el redactor de ahí le ha provocado o no. Pero yo sí que sé porque he estado delante, que hay determinados elementos, porque no los considero periodistas, que presionan y hacen que el personaje salte. Eso lo he vivido yo y como lo he vivido, no soy corporativa".