Los padres de Mario Biondo, impactados al descubrir quién es el verdadero asesino

La muerte de Mario Biondo sigue dando mucho de qué hablar. Después de nueve años, se ha abierto un nuevo capítulo en esta escalofriante historia. Y es que, todo apunta a que la familia del camarógrafo está muy cerca de conocer toda la verdad.

El pasado 30 de mayo de 2013, el entonces marido de la presentadora española Raquel Sánchez Silva apareció ahorcado en la biblioteca de su casa de Madrid.

Desde entonces, los medios de comunicación tanto españoles como italianos han estado especulando sobre lo que sucedió aquel fatídico día. Y aunque todo apuntaba a que se trataba de un suicidio, parece que esta teoría está a punto de venirse abajo.

| Europa Press

Ahora, el juez de instrucción de Palermo ha decidido dejar plasmado en un papel lo que la familia de Mario Biondo ha estado defendiendo durante todos estos años.

La muerte de Mario Biondo sigue siendo un misterio

Mario Biondo no se suicidó o, al menos, eso es lo que ha asegurado el juez encargado del caso. Tras llevar a cabo dos autopsias, varias consultas médico-legales y unas investigaciones informáticas, la Justicia italiana le ha dado la razón, por primera vez, a la madre del cámara.

Y es que, durante todos estos años, la que fue suegra de Raquel Sánchez Silva ha asegurado que su hijo no se quitó la vida como se dijo en su momento.

"Él no se suicidó, no era drogadicto, no murió en un juego erótico. No sabemos quién lo mató, pero al menos le hemos devuelto la dignidad", asegura Santina Biondo.

| GTRES

"Los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio", ha asegurado el juez de Palermo, Nicola Aiello.

Esta conclusión por parte de Aiello choca con lo que los dos fiscales del caso establecieron en su momento. En 2020, el fiscal ordinario pidió que se archivara la muerte de Mario Biondo sustentando la tesis del suicidio.

Por su parte, el del Ministerio Público primero pidió el expediente, pero finalmente actuó igual que el primero y archivó el caso dos veces, siempre apoyando la misma conclusión.

Ahora, el juez de Palermo ha sentenciado que Mario Biondo fue asesinado y que sus asesinos han estado fingiendo durante todos estos años.

"Los investigadores españoles tenían prisa por cerrar el caso, no fue de manera superficial, sino intencionada, quién sabe lo que había descubierto Mario", asegura su madre.

"Todo lo que sé es que la asistenta lo encontró muerto en la casa y que la puerta estaba cerrada por dentro. Así que el asesino tenía las llaves", ha apuntado a continuación.

Todavía hay cabos sueltos

La madre de Mario Biondo lleva todos estos años defendiendo el honor de su hijo. Y es que, a pesar de estar convencida de su asesinato, todavía tiene dudas sobre cómo sucedieron los acontecimientos.

Según Santina Biondo, a este caso todavía le faltan muchas piezas por resolver. Una de las principales pruebas eran los rastros de cocaína en la orina de Mario, pero que, en un análisis posterior, desaparecieron.

Además, también apunta que su hijo tenía planes de futuro que eran totalmente incompatibles con el suicidio del que nos han hablado en estos 9 años.

| Cedida

Ahora, el juez de instrucción ha reconocido que los magistrados italianos han hecho todo lo posible, pero que el tiempo que ha pasado ha jugado en su contra y la posibilidad de identificar a los asesinos es pequeña.

También ha tenido unas palabras para los investigadores españoles. "En el momento del hallazgo del cadáver se deberían haber realizado actividades de investigación que no se realizaron".

Además, ha hecho hincapié en "las innumerables contradicciones contenidas en las declaraciones de la viuda de Biondo".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón