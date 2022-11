Los padres biológicos de Gloria Camila y José Fernando saben quién es el culpable

Gloria Camila y José Fernando llevan años sin tener relación con su hermana mayor, Rocío Carrasco. Mucho se ha especulado sobre la causa que originó el distanciamiento, pero jamás se había revelado hasta ahora. Ha sido la mayor de los tres la que ha expuesto que el causante de dicha ruptura tiene un nombre: Ortega Cano.

De esta manera, tanto el público como los padres biológicos de los jóvenes, que están dispuestos a hablar en los medios, han salido de dudas. Ya saben quién propició la situación entre los hermanos y también el porqué.

Gloria Camila y José Fernando salen de dudas

Los hijos del torero de Cartagena parece ser que desconocían el motivo por el que ellos y su hermana ya no tenían relación. Aunque ahora han salido de dudas, después de que Rocío lo haya desvelado en la nueva entrega de su docuserie.

Ha explicado que el origen de la separación comienza cuando recibe una llamada de Ortega antes de las Navidades: “Es una llamada de auxilio en el sentido de échame una mano. Gloria estaba teniendo una adolescencia complicada, quizás un poquito más difícil que la de un adolescente en condiciones normales”.

“Ella llevaba una mochila de peso atrás bastante importante. José me dice: «Habla con ella». Yo había pasado muchas cosas, me acababa de pasar lo de mi hija, pero accedo y la llamo”.

A esto ha añadido: “La llamé, estuve hablando con ella y tuvimos una conversación entre una hermana mayor y una pequeña. Ella reacciona bien y esa conversación termina diciéndome Gloria: «Vale, te voy a hacer caso»”.

“Yo le hago hincapié en que a mamá lo que le hubiese gustado es que estudiase, que se comportase. Y que hiciese las cosas que sabía que a mi madre le gustaban dentro de la educación”.

Tras esto se produce un hecho inesperado que acaba provocando la ruptura: “Mi sorpresa es que, a los tres días, me llama Ortega. De repente, empieza a decirme que quién me creo yo y que quién soy yo para decirle a su hija cómo se tiene que comportar. Me dice que yo no soy su madre”.

“Entonces, me descoloco y digo «¿Por dónde viene, qué está pasando?». En ese momento se me empieza a inundar la cabeza de todo lo que yo tenía, de todo lo que había vivido un mes antes y de todo lo que llevaba. Me desbordo y me quito de en medio”.

En este punto ha relatado todos los problemas de salud mental y las situaciones que venía arrastrando. Situaciones que la llevan a “no poder hacerme cargo ni de mí. Quería que aquello se resolviese de forma favorable, pero encuentro que me dan otra hostia que no vi por donde me venía”.

“Por este motivo, decido desaparecer en el sentido de no querer saber nada de nadie y la cabeza debajo de la tierra”.

Gloria Camila y José Fernando conocen el punto de vista de Rocío

Los hermanos de Carrasco han visto que esta no ha dudado en hablar positivamente de ambos. Así, de Gloria ha manifestado: “Ella de pequeña me respetó y siempre tuvo un comportamiento conmigo muy correcto y muy cariñoso”.

De igual modo, cree que la hija del torero no sabía lo que ella estaba pasando en el momento que se rompen las relaciones entre ellas.

A José Fernando le ha dedicado palabras muy bonitas. Ha dejado de manifiesto que no solo le sigue queriendo sino que él es “el mejor de todos”.