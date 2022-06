El padre de Chenoa le destroza la boda con un desgarrador mensaje

Chenoa ya es oficialmente la mujer de Miguel Sánchez Encinas tras la fastuosa celebración del pasado viernes en Mallorca.

Se han llenado páginas y páginas durante los últimos meses sobre todos los detalles de la boda de Chenoa. Especulaciones, rumores, listas de invitados que se iban reduciendo, declaraciones... Todo ha sido un vaivén de información que se ha concretado en una boda rústica, al aire libre y cuidada hasta el último detalle.

El lugar escogido por Chenoa ha sido la famosa finca Comasema de Mallorca. Hasta allí han acudido unos 200 invitados para ver como la artista decía el ansiado 'sí, quiero'. Ya se van filtrando varios detalles de la fiesta, pero lo veremos todo el próximo miércoles, en la exclusiva que ha pagado la revista ¡Hola!.

Pese a que se trata de uno de los momentos más felices en la vida de Chenoa, su vida no ha sido fácil y el pasado siempre vuelve. Así pues, ya ha aparecido la única persona que puede amargarle a la vocalista su día tan especial

Chenoa se enfrenta a la petición monetaria de su progenitor

Chenoa nació en Mar del Plata, Argentina, en 1975. Allí pasó sus primeros años hasta que llegó a Mallorca con ocho años. A los quince ya cantaba profesionalmente y llegó a ser cantante principal en el Casino de Palma, hasta entrar en Operación Triunfo.

El resto ya es historia.

Su madre y su padre se separaron y ella rehizo su vida en España junto a Juan Antonio Marino, 'Tati'. Él ha sido el padre 'real' de Chenoa y el hombre con el que ha compartido durante todos estos años la vida. Así pues, fue Tati quien compartió el segundo baile de boda de Chenoa, tras el que hizo con su estrenado marido.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Con este gesto, Chenoa quiso manifestar el profundo amor que siente por su padre adoptivo, que también la acompañó hacia el altar, al inicio de la ceremonia.

Ni en un día tan especial, Chenoa ha podido librarse de las duras palabras de su padre biológico, Carlos Corradini, que ha vuelto a reclamar a su hija que se acuerde de él.

"Chenoa podría llamarle para que le cuente mi verdad"

Chenoa no tiene ningún tipo de relación con su padre biológico, ni quiere tenerla. "Sé que mi hija se casa por la prensa, ni he recibido una invitación, ni la esperaba, pero ya me estoy acostumbrando a este desprecio".

Carlos, en una entrevista en La Razón, considera que ha quedado como el malo de la historia familiar "sin merecerlo". "Su madre se la llevó a España cuando era una niña y aunque debería habérmela traído una vez al año, según la ley, no lo hizo. Yo accedí a que se fueran de Argentina, no fui un padre egoísta".

Carlos es conocido por no tener ningún tapujo a la hora de hablar. "Lo mínimo que podría hacer es llamarme para que le cuente mi verdad. Prefiere no ver mi situación para no comprometerse".

| Trendings

Asegura también que está en una pésima situación económica. "Me ha quedado una pensión de 60 dólares, hay días que no tengo ni para comer, miro al milímetro los gastos de electricidad y agua".

Pide a Chenoa "que me ayude con cien dólares al mes, sería suficiente". Corradini tiene más hijos; uno en España "que me manda 20 euros al mes" y otro en Argentina, que le trae comida de vez en cuando. Tiene dos hijos más que también viven en España

Pese a su situación no se plantea venir a España. "Tengo mi dignidad, no quiero molestar. He cumplido 68 años y ya es tarde para esas cosas, quiero morir en mi país".

Finalmente arremete también contra su exmujer, a la que acusa de vivir de Chenoa. "Tanto su madre, como el marido de esta y uno de mis hijos viven de mi hija. Me saca de quicio de tanta desfachatez".

Chenoa se niega a decir nada sobre Carlos Corradini. Ha puesto en manos de sus abogados las declaraciones que va haciendo para que sean ellos los que tomen las medidas oportunas. "Yo estoy centrada en mi felicidad, lo demás me da igual".