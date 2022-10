Paco León se harta y cuenta qué ha pasado de verdad con su hermana y su madre

La familia de Paco León lleva varios días acaparando titulares y no precisamente por la última película que ha dirigido y estrenado en Netflix recientemente.

La hermana de Paco León, María León, una conocida actriz del panorama español, ha tenido un conflicto con dos policías por el que ha pasado una noche en los calabozos.

Después de que eso pasara, ha salido a la luz otro de los episodios protagonizados por la hermana de Paco León. Ambos son actores y siguieron el camino de su madre, Carmina Barrios, aunque ahora a él lo que más le gusta es la dirección de las películas.

Paco León se mantiene al margen

La semana pasada se estrenó en Netflix la nueva película dirigida por Paco León: Rainbow. En ella, salen actrices tan conocidas como su madre, Carmen Machi, Samantha Hudson, Esther Expósito y Rossy de Palma, entre otras.

Actualmente, a través de sus redes sociales, está haciendo una campaña de promoción de la película, motivo por el que podría ser que aún no ha defendido a su hermana públicamente.

No hay ningún comunicado de él. Sin embargo, si ha dado retweet a un comunicado de su hermana y a una noticia en la que la asociación pro derechos humanos de Andalucía alerta de irregularidades en la detención de María.

La actriz en su comunicado ha manifestado que "las últimas 48 horas han sido verdaderamente difíciles". En sus palabras, niega haber agredido a nadie.

Añade que "no es mi intención poner en entredicho el trabajo necesario que hacen los cuerpos y seguridad del estado, pero sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial".

Asegura que el caso está en manos de sus abogados, aun así, son muchas las personas que critican su comportamiento y se lo hacen saber a través de las redes sociales.

Un episodio del pasado de la hermana de Paco León

Okdiario Andalucía se ha hecho eco de otro episodio que protagonizó María León hace apenas unas semanas en Sevilla. El periódico cuenta que la hermana de Paco León cogió un taxi y vomitó en él "en aparente estado de embriaguez".

El taxista llamó a la policía dado que supuestamente, la actriz se quería ir sin pagar. Cuando se personaron allí los agentes, se enfrentó a ellos llamándoles "mongolos".

"¿Qué pasa? Sí. He sido yo. ¿Qué pasa? ¿Qué no me puedo poner mala? Tú eres un mongolo", le dijo la actriz a un policía cuando se aproximó a él.

La Policía Local procedió a identificarla, sin embargo, ella no quería aportar la documentación y se puso a grabarles. Los agentes le advirtieron de que si no la identificaban tendría que ir a comisaría.

Después de pensárselo, la actriz llamó a su madre, Carmina Barrios, y ella le bajó la documentación para que no tuviera que pasar la noche en el calabozo.

El taxista prefirió no denunciar cuando se dio cuenta de quién era ella, no obstante, según él, la hermana de Paco León se fue sin pagar el viaje.

Algo parecido le pasó la noche del viernes a la actriz. Supuestamente, la Policía Local de Sevilla paró a un joven que iba en bicicleta y con una copa en la mano. Tras esto, un grupo de personas se acercaron a increpar a los agentes, entre ellos se encontraba María León.

La actriz comenzaría a grabarles y cuando le pidieron la documentación, dijo que no la tenía. Le subieron al coche policial, pero con ayuda del grupo, se escapó. Cuando la vio de nuevo un agente, supuestamente ella le habría dado un puñetazo y algunas patadas.

Agresiones por las cuales pasó una noche en calabozos y fue puesta a disposición judicial. Ahora los hechos serán investigados por el juzgado de Sevilla.