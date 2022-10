Paco León, asustado por el problema de salud que explica la detención de su hermana

Paco León es uno de los actores más queridos del panorama nacional, tanto que ha convertido a su familia en un clan bastante mediático. Tanto su hermana como su madre trabajan en el mundo de la interpretación y los expertos aseguran que es gracias a él. Eso no quiere decir que no tengan talento, ambas están capacitadas para brillar en cualquier escena.

Paco León siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada al margen del foco, por eso está tan asustado y preocupado. María ha tenido un incidente policial en Sevilla y, según publica el diario ABC, habría agredido a un agente. La actriz ha tenido un problema de salud que explica su comportamiento: un ataque de ansiedad que no ha sabido controlar.

Paco guardará silencio y dejará que sea su familiar quien ofrezca las explicaciones pertinentes, pero deberá dar la cara más pronto que tarde. Cada vez son más los rumores que apuntan a una falta de cordialidad y la reputación de María está en juego. Siguiendo los datos publicados, las autoridades le detuvieron después de haber disfrutado del ocio nocturno de Sevilla.

Paco entiende que su nombre haya salido a la luz después de este altercado, pero es importante aclarar que no ha tenido nada que ver. A lo largo de su trayectoria nunca ha protagonizado un suceso simular, su carrera es impecable y todos lo saben. Se ha convertido en un director muy respetado y su cordialidad con la prensa no ha hecho más que consolidar su legado.

León estará cerca de María en todo momento, quien no llevaba el DNI encima y tuvo que ser detenida a altas horas de la madrugada. Supuestamente no tuvo buenos comentarios hacia los agentes, después le dio un ataque de ansiedad y decidieron detenerla. Según Semana, antes de montar en el vehículo policial “propinó un manotazo y una patada”.

Paco León ha tomado una decisión rotunda

Paco está inmerso en un proyecto profesional importante y no puede perder el tiempo en dar explicaciones sobre ciertos asuntos. El escándalo que ha liderado su hermana en la vía María Luisa de Sevilla ha generado mucha repercusión, pero él no sabe demasiado. Por eso ha tomado una decisión: no hablará con la prensa hasta conseguir los datos suficientes.

León es un rostro bastante influyente, pero ha sabido marcar los límites y apenas tiene que luchar contra la presión mediática. Los reporteros persiguen sus pasos y se convierte en noticia con frecuencia, pero nunca ha protagonizado ningún suceso privado. Ocupa las portadas de muchas revistas, aunque siempre ha conseguido que respeten sus líneas rojas.

María, siempre según la versión de ABC, estaba con un grupo de amigos armando demasiado ruido después de una fiesta. Un ciclista avisó a las autoridades y la peor parada fue la hermana de León porque no llevaba la documentación encima. Cuando le dijeron que tenía que ir a comisaría perdió los nervios y ahí vino lo peor: supuestamente agredió al agente.

Paco León se ha rodeado de personas importantes

Paco triunfó en Aída, una serie de televisión que ha dado la vuelta al país, pero él siempre tuvo claro lo que estaba buscando. No le interesa la fama ni el poder, lo único que quiere es que el público disfrute de su formidable talento. Por eso dejó su faceta de actor para centrarse en la dirección de películas y cortos, dándole así una oportunidad a su madre.

León puede presumir de ser el padre artístico de Carmina Barrios, creó una película diseñada por y para ella y se convirtió en un éxito. Desde entonces la familia es una de las sagas más talentosas del panorama nacional. María también tiene mucho potencial, a pesar de que ahora se esté hablando de ella por un asunto más delicado.