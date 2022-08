Pablo Motos sabe que el tratamiento es malo y que su dinero no parará la enfermedad

Pablo Motos confesó hace un tiempo que sufre un trastorno desde hace 18 años. Lo confesó en un programa de El hormiguero en el que ofreció varios consejos para vencer al insomnio.

"Prácticamente todos estamos teniendo problemas para dormir y es una necesidad biológica que no es negociable. Si no duermes te vas a poner muy enfermo, te vas a deprimir. Y además, la falta de sueño hace que nuestro sistema inmunológico, que es el que tendría que luchar contra el coronavirus, si te toca, se reduzca en un 70%", contaba.

"Si no duermes, te quedas sin los soldados en tu cuerpo para luchar contra el coronavirus", apuntó en su día el valenciano.

Pablo Motos confiesa su alarmante trastorno en pleno directo

Según admitió Pablo Motos, "yo tengo problemas de sueño desde que empezamos a hacer el programa de radio". Es decir, desde que este conducía No somos nadie, en M80, ha padecido este tipo de problemas.

| Atresmedia

"Lo he mamado mucho. No lo he mirado en el diccionario porque me ha pasado a mí", decía.

"No hay milagritos, hay algún remedio ilegal, pero no voy a hablar yo en un programa de televisión de porros", confesaba en directo.

Pablo Motos dejaba claro que "más allá de la hora de comer hay que evitar el alcohol, el café y la siesta. La siesta hay que quitarla porque lo que quieres es que el sueño de la noche, además de cantidad, tenga calidad para que puedas llegar a la quinta fase del sueño, que es la llamada fase REM, que es la que te regenera", contaba en plató.

Además, este aseguraba ante la audiencia que "lo que mejor funciona es la rutina. Para que regularices un sueño de calidad, tienes que acostarte y levantarte todos los días a la misma hora, sin importar si entre semana o fin de semana".

El valenciano reconoce que no es fácil vivir así

Motos no quiso obviar que el frío es clave porque "el cuerpo tiene que disminuir su temperatura para empezar a dormir". Por esta razón, es más sencillo conciliar el sueño en un lugar con frío.

"Evitar las pantallas de móvil u ordenador, al menos un par de horas antes de acostarnos", aseguró el de Requena.

| Antena 3

En cuanto a las pastillas, "no son una opción saludable debido a que no producen un sueño de calidad y a la larga tienen efectos secundarios importantes. Mi médico salva la melatonina porque tiene muchas ventajas".

"En España se vende en concentraciones muy bajas, pero en internet se pueden comprar de 5 o 10 miligramos que, según mi médico, están bastante bien", sentenció.

Si te despiertas en mitad de la noche, el presentador aboga por "no quedarse en la cama. Te tienes que levantar y te tienes que ir a otra habitación a hacer algo que no sea ver una pantalla".

| España Diario

Pablo Motos asegura que los problemas de sueño le traen de cabeza

Y es que "tu cerebro relaciona rápidamente tu habitación con un lugar donde no es posible dormir". Hay que ser consciente de que no puedes volver a esa habitación hasta que no te entre el sueño de nuevo.

Si no solucionas el problema, "hay una cosa más que puedes hacer: la respiración del sueño, que es la llamada 4-7-8. Coges aire durante cuatro segundos; aguantas la respiración siete segundos; y lo expulsas por la boca durante ocho segundos".

"Hay un truco buenísimo que no es otro que apretar los muslos a la vez que coges aire", afirmaba el valenciano. Finalmente, no pudo hacer una demostración de ello en directo ante las risas de sus compañeros.

Para Motos, los problemas de sueño son más importantes de lo que parecen. "Los hombres que duermen cinco horas o menos tienen los testículos más pequeños que los que duermen siete horas o más. Esto es 100% real porque pierden testosterona", finalizó el presentador.