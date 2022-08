Pablo Motos reconoce que han roto la relación y que no quieren volver a hablarse

Pablo Motos acaba de hacer públicos los motivo que llevaron a estos dos profesionales de la comunicación a romper su relación, tanto laboral como personal. Y es que, la tensión ha llegado hasta tal punto que ambos han decidido no volver a dirigirse la palabra

Durante todos los años que lleva en la pequeña pantalla, el conductor de El Hormiguero ha tenido la oportunidad de trabajar, codo con codo, con muchos profesionales de la televisión y la radio.

Y, aunque con casi todos sigue manteniendo una muy buena relación, lo cierto que hay una persona con la que Pablo Motos ha tenido algún que otro problema.

Ahora, acaba de salir a la luz los motivos que llevaron a Alfonso Arús a romper su relación con su compañero Jorge Salvador, productor y director de El Hormiguero. Además, ha confesado por qué no tiene relación con el presentador de dicho formato.

Pablo Motos se entera de los motivos

Pablo Motos es consciente de que la relación entre Jorge Salvador y Alfonso Arús es prácticamente inexistente. A finales de los 80 y principio de los 90, estos dos profesionales de la comunicación se convirtieron en uno de los dúos más exitosos de la pequeña pantalla.

Pero su amistad se truncó cuando el coproductor de El Hormiguero decidió aceptar una oferta, en 1997, para trabajar junto a Xavier Sardá en Crónicas Marcianas. Desde ese momento, ambos decidieron romper todos los lazos que les unían.

Y, aunque hasta ahora ninguno de los dos había querido pronunciarse, Alfonso Arús ha roto su silencio junto a Siro López.

"Decidimos ir por caminos diferentes porque él tiene una oferta muy buena de Gestmusic para irse a hacer Crónicas Marcianas. Y yo, en cambio, tenía la propuesta de continuar en TV3", empezó explicando el compañero de profesión de Pablo Motos.

"Le dije que no fuera tonto y que lo cogiera porque era una propuesta que estaba muy bien. Se fue y quedamos muy bien, sin ningún problema".

Fue en este momento cuando el presentador decidió revelar el motivo real por el que, a día de hoy, no se habla con el socio de Pablo Motos. "Con el paso de los años, ocurrió algo que siempre me ha preocupado y nunca le he puesto remedio".

"Hay gente que tiende a pensar que algunos presentadores utilizan a sus contertulios como si fuera José Luis Moreno con sus muñecos. Hay una periodista en mi programa, Mónica Planas, que arremete con cierta asiduidad contra El Hormiguero. Y se comenzó a decir que yo criticaba a Pablo Motos, algo que no es verdad".

Arús apuntó a que el origen del conflicto entre ellos tres fue la "falta de información respecto al autor de las críticas" y aseguró que "al final lo que queda es que estoy enemistado con ellos o al revés y por mi parte eso es completamente absurdo".

"Yo no he llegado a discutir nunca con Pablo Motos, porque no tengo el gusto de conocerle. Y tampoco he discutido nunca con Jorge Salvador", aseguró a continuación.

Después de más de 25 años de amistad, Alfonso Arús está dispuesto a tener un acercamiento con el que un día fue su gran amigo y compañero de batallas. "Es verdad que hay un distanciamiento, en el sentido de que no nos vemos, pero yo no tengo nada que reprocharle a él y creo que él tampoco tendría por qué hacerlo conmigo".

"También te digo que por la otra parte pueda haber dudas, porque hay contertulios que se convierten en la voz de su amo. No es mi caso, yo respeto la opinión de todos mis colaboradores".