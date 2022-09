Pablo Motos pone a Fidel Albiac de los nervios y desata una nueva guerra

Pablo Motos se vino arriba en la entrevista de El Hormiguero que tuvo a bien concederle el flamante fichaje de Antena 3, Sonsoles Ónega.

Este martes, Pablo Motos tenía por delante una entrevista más que complicada después de la sonada marcha de la hija de Fernando Ónega.

Se iba de la que fue su casa después de tres lustros al frente de varios trabajos en Mediaset. La vimos desempeñar diferentes funciones, como periodista política y más tarde como presentadora de programas de entretenimiento y actualidad.

Sonsoles, que durante los primeros minutos de la entrevista estaba francamente nerviosa, se fue soltando e incluso se atrevió a contestar una de las preguntas que la audiencia tenía más ganas de conocer.

Pablo Motos provoca a Fidel Albiac y desata la guerra

Hablamos de cómo se fraguó el fichaje de la periodista por el grupo de comunicación rival al que pertenecía hasta hace dos meses. La periodista está muy cerca de estrenarse en su nueva casa, Antena 3, con un nuevo proyecto que se ubicará en la parrilla justo antes de Pasapalabra.

Con el presentador valenciano comenzó a hablar de su nuevo reto fuera de Mediaset. "Me siento como una niña con zapatos nuevos. Desde el 11 de julio que no veía un plató", contaba.

Eso sí, antes de hablar en profundidad de cómo se gestó su incorporación a Atresmedia, Motos lanzó un zasca de enormes dimensiones que no ha hecho ninguna gracia a Fidel Albiac.

Y es que Telecinco, a la misma hora que comenzaba El Hormiguero, empezaba a emitir el estreno de En el nombre de Rocío, la segunda docuserie grabada por Rocío Carrasco.

Pablo Motos lo ha vuelto a hacer para enfado de Rociíto

"Quiero saberlo todo, pero voy a hacer una pausa. No creo que en ninguna televisión estén dando nada mejor", decía de forma despectiva antes de dar paso a publicidad. Fue un palo que provocó la risa nerviosa de la invitada, aunque no quiso darle más importancia al zasca del presentador.

Eso sí, Motos quiso arreglar su comentario contra Telecinco confesando que "tengo una relación muy cordial con Paolo Vasile. Conmigo se portó de puta madre. Tengo que decirlo, es así", afirmaba Motos que estuvo varios años presentando El Hormiguero en Cuatro.

Tras la pausa publicitaria, Ónega ya fue al grano para contarle a la audiencia cómo fue su fichaje por la cadena de San Sebastián de los Reyes.

"Estaba en faja en el camerino de Telecinco y de repente recibo una llamada y descuelgo en altavoz. Una voz emerge, fue el 1 de julio que cerrábamos Ya son las ocho. Me dicen 'soy la secretaria del director general de Atresmedia TV', y yo pensé que querían adaptar alguna de mis novelas", comenzó su 'speech'.

La entrevista de Sonsoles contraprograma el estreno de Rocío Carrasco

"Después se produce una reunión la semana siguiente en un hotel de Madrid y de repente un señor, Carlos Fernández Alonso, me dice ‘tenemos un plan para ti’. Y yo empiezo a ver a Brad Pitt y me enamoro profundamente de esa propuesta", confesaba la comunicadora.

"A partir de ahí empiezan en mi vida 48 horas que pido para reflexionar. El 11 de julio digo que sí porque es una empresa que no me es ajena, con la que llevo publicando mis novelas. Y con mucho dolor les comuniqué a mis jefes que me iba", continuó ante un expectante Pablo Motos.

Por último, Sonsoles admitió que "fueron las 48 horas más angustiosas de mi vida. Hice el programa el 11 de julio y decidí comunicárselo a Paolo Vasile. Fue la despedida más larga y dolorosa de mi vida, me duele más que un divorcio porque yo le quiero. Le tengo en un pequeño altar porque me dio una oportunidad importante por la que hoy seguramente estoy aquí", concluyó.