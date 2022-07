Pablo Motos le confiesa a su mujer que necesita un tiempo y saltan las alarmas

Lleva años formando parte de la parrilla televisiva, pero Pablo Motos ha dicho basta. El presentador de uno de los programas más importantes de la televisión española necesita un tiempo. Y así de conciso se lo ha comunicado a su mujer.

Pablo Motos, el presentador más desconocido

Se ha convertido en uno de los presentadores clave para entretener a los telespectadores cuando acaba su jornada de trabajo. Sin embargo, Pablo Motos, a pesar de ser el presentador más conocido, también es el más desconocido.

Al periodista, que siempre ha sido muy celoso de su vida privada, le costó mucho hacerse un perfil de Instagram. Allí cuelga algunas instantáneas que dan pistas de sus gustos y sus aficiones. El gimnasio y la comida son dos de las cosas con las que más disfruta fuera de la televisión.

Sin embargo, Pablo Motos no es un influencer común. No cuelga ninguna fotografía con su mujer e hijas, por lo que es imposible que el presentador muestre a sus seguidores su lado más personal.

No obstante, en los últimos días, se ha dado a conocer la petición que Pablo Motos le ha hecho a su mujer. Una que ya se ha hecho oficial y que cambiará para siempre el rumbo de su vida. En los últimos días, Pablo Motos ha confesado a su mujer que necesita un tiempo.

El gran apoyo de Pablo Motos

Muy pocos saben que Laura Llopis es la mujer que lleva más de 25 años al lado de Pablo Motos. “Nos conocimos en la radio, en Valencia, yo estaba de presentador y ella en producción”, explicó Pablo en alguna ocasión.

El amor surgió entre el trabajo y, a día de hoy, el valenciano sigue contando con la ayuda de su mujer en El Hormiguero. Sin embargo, los últimos días en el plató han sido complicados para Pablo y se ha visto en la obligación de decir adiós.

Pablo Motos dice adiós

No ha sido un año fácil y, por ende, ha costado remontar los datos de audiencia. Pablo Motos lo sabe y, por eso, ha tomado la decisión de retirarse. Antes de hacerlo en directo, se lo ha comunicado a su mujer, quien le ha dado el visto bueno.

Así pues, Pablo Motos se despedía en directo de El Hormiguero, pero no para siempre. Será hasta septiembre, cuando vuelva una temporada más, más fuerte que nunca.

“Algunos consejillos, por si os apetecen, que estos son los que me he puesto a mí mismo. Uno, menos pantallas y más personas. La vida no ha cambiado en lo esencial, doce personas que te quieren valen más que doce millones de seguidores”, comenzaba.

“Dos, ponte protección solar, no es broma lo del cáncer de piel. Da igual, ponte hasta que te piquen los ojos. […] Y cuarto, coge la felicidad por donde puedas sacarla, da igual que sea incorrecto, que sea raro, tú cógela, nada más”, concluía.

Pablo Motos trabaja con sus hijas

Después de su despedida, el interés por saber qué hará Pablo Motos estas vacaciones está a la orden del día. Y, entre otras cosas, se ha sabido que disfrutará unos días con sus hijastras.

Las jóvenes, fruto de una relación anterior de su mujer, trabajan con él en El Hormiguero. “Una es guionista y la otra está en atrezzo. Son guapísimas, dos chicas con talento y, sobre todo, muy buenas personas”, comentaba Pablo en una entrevista.