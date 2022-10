Pablo Motos se arma de valor y confiesa que se ha ido de 'El Hormiguero'

El programa de Pablo Motos está cosechando un éxito arrollador con su nueva temporada. Este se debe en gran parte a que entre su elenco de colaboradores se encuentra Tamara Falcó. La influencer lleva semanas en el ojo del huracán mediático, aunque esta semana sorprendía a todos su ausencia.

La marquesa de Griñón lleva acaparando titulares desde hace semanas. Poco sabía Falcó que tras su pedida de matrimonio se iba a desatar un enorme revuelo mediático sin precedentes. Horas después de contarle a Pablo Motos cómo había sido todo, comenzó el desastre.

La marquesa de Griñón deja colgado a Pablo Motos

Tras esto, las polémicas palabras de Falcó en la convención de México, solo hicieron avivar más la polémica sobre su persona. Y como fue habitual, aprovechó su colaboración en El Hormiguero para pronunciarse. Esto fue una gran baza con la que jugó el programa de Pablo Motos.

| Atresmedia

El programa de Antena 3 ha cosechado unas increíbles audiencias, ya que contaba con uno de los rostros más buscados del momento. Pero este jueves, todos los usuarios en redes sociales señalaban que faltaba una de las colaboradoras habituales.

La hija de Isabel Preysler no estaba en plató y esto hizo saltar todas las alarmas. Ya que durante sus últimas apariciones la influencer se había mostrado muy decaída debido a la gran presión mediática que llevaba arrastrando desde hace semanas.

Sin embargo, como viene siendo habitual en Pablo Motos, el presentador se ha pronunciado y no ha escurrido el bulto. El comunicador negaba rotundamente que se tratase por su estado anímico:

"Ahora mismo Tamara está de viaje haciendo una cosa. Casi se me escapa pero mejor no. Porque se le llena de paparazzis y queremos dejarla tranquila. Vamos a dejarla un poco descansar", confesaba Pablo Motos.

Así que la marquesa de Griñón habría optado por poner tierra de por medio y alejarse de todas las polémicas. Para Tamara no ha sido nada fácil vivir estas últimas semanas. La chef ha tenido que ver y soportar cómo todos los medios de comunicación iban detrás de ella y analizaban cada una de sus palabras.

Algo muy parecido a lo que habría hecho su ex Onieva. El joven empresario habría decidido también alejarse de su zona de confort.

Iñigo lo ha pasado "realmente mal" estos meses, él mismo lo confesaba públicamente el pasado domingo. Así que también ha hecho las maletas y se ha ido de viaje para desconectar de todo lo mediático.

Tamara Falcó se aleja de la televisión

Lo cierto es que este último movimiento no pilla de sorpresa para nadie. La marquesa de Griñón ya anunció en una de sus primeras apariciones en El Hormiguero tras la ruptura, que necesitaba un tiempo:

"Hago mucha terapia y según el tiempo marcado sigo en estado de shock, luego vendrá la pena y la ira. Pero pena por lo que he perdido no, porque una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es lo que era", confesaba.

| EuropaPress

Según ha trascendido a la prensa, su círculo más cercano confesaba que la influencer se encontraba mucho más tranquila, ahora que el revuelo iba pasando.

Muchos usuarios en redes sociales afirmaban que Tamara no había acudido al programa para no pronunciarse sobre las declaraciones de su ex. Y es que Falcó ya dejó claro que esto era un tema "demasiado doloroso" y no quería volver a hablar de ello.

Y ella era conocedora que con las declaraciones de Iñigo del pasado domingo debería volver a afrontar el tema este jueves. Por eso quizá no es coincidencia que le haya pillado de viaje.