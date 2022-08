Pablo Chiapella sabe que su segunda mujer se ha enamorado de otro después del divorcio

Pablo Chiapella es uno de los actores más conocidos de La que se avecina. El intérprete, más conocido por su papel como Amador Rivas, triunfó en la pequeña pantalla con su personaje divertido, pero que a la vez exaspera a los espectadores.

Como era de esperar, el actor ha decidido continuar interpretando a su característico personaje en la nueva temporada de la exitosa serie. Asimismo, todos los fans de la producción de los hermanos Caballero conseguirán ver, de nuevo, las andadas del mítico Amador.

Ahora, Pablo Chiapella, que está sumamente ilusionado con el proyecto, ha sido testigo de que los directores de la serie han tenido que hacer un drástico cambio de planes.

Pablo Chiapella, mudo tras descubrir la identidad del nuevo galán

No cabe duda de que Pablo Chiapella está deseando que se estrene la nueva temporada de La que se avecina. No es de extrañar porque episodio tras episodio, la serie va consiguiendo cada vez más éxito.

Además, esta temporada número 13 promete ser toda una novedad. Y es que los hermanos Caballero han decidido hacer un sinfín de cambios por el bien de la serie.

En primer lugar fue la despedida de algunos rostros conocidos como José Luis Gil, Cristina Media y Vanesa Romero, entre otros. Además, también se desconocía si Paz Padilla volvería a interpretar a 'La Chusa' tras su polémico conflicto con Mediaset.

Pero, para suerte de todos los fans de su personaje, la expresentadora retomará su papel en la producción, eso sí, no aparecerá en la primera tanda de la nueva temporada. Y es que tras su despido de la cadena, la compañera de Pablo Chiapella contó con otros compromisos profesionales, de manera que tenía que cumplirlos.

Luego, otras de las modificaciones fue el drástico cambio de edificio. Y es que el clásico edificio Montepinar dijo 'adiós' definitivamente en la temporada 12, de manera que ahora se contará con otro en pleno centro de Madrid. Al tratarse de un escenario completamente diferente, era de esperar que los personajes contaran con nuevos vecinos con los que convivir.

Asimismo, con la llegada de nuevas caras al reparto de la exitosa serie, esto provocará que haya giros inesperados en las vidas de los personajes míticos. Justamente, unos de los vecinos que experimentará este tipo de cambios será la "exmujer" de Pablo Chiapella, Maite Figueroa, interpretada por Eva Isanta.

Y es que una de las incorporaciones del formato es la del conocido actor Álex Gadea, conocido por haber participado en El secreto de Puente Viejo y Tiempos de guerra. El valenciano interpretará a Alonso, un exitoso empresario que es adicto al trabajo.

De modo que el galán, nada más conocer a la alocada Maite, "exmujer" de Pablo Chiapella, empezará una relación con ella. No obstante, el verdadero problema llega cuando Alonso gana la custodia compartida de sus dos hijos y hace que estos se muden con él y su nueva pareja. Una situación que la exmujer de Amador Rivas no vería con buenos ojos porque justo ya no tenía que encargarse de sus hijos.

'Adiós' a José Luis Gil y a Cristina Medina

Sin duda, conforme transcurre el tiempo, todos los fans de la serie donde aparece Pablo Chiapella, tienen más ganas de que se estrene la temporada 13. No obstante, por otro lado, les entristece no contar con la compañía de algunos personajes que han sido míticos en la serie

José Luis Gil y Cristina Medina serán otras de las bajas más sonadas de la serie. Ambos no han querido participar en la nueva entrega de la producción de los hermanos Caballero porque quieren centrarse en curarse de sus respectivas enfermedades.

Mientras que la actriz sigue apareciendo delante de las cámaras para informar las novedades de su estado de salud, el que interpreta a Enrique Pastor optaba por hacer todo lo contrario. Y es que el actor se cerraba en banda a pronunciarse y, mucho menos, a dejarse ver públicamente. Todo parece indicar que está sumamente centrado en su salud, ya que ha atravesado unos meses muy delicados.

Por otra parte, solo el tiempo lo dirá cuándo José Luis Gil volverá a aparecer en la pequeña pantalla junto a Pablo Chiapella.