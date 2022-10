Pablo Chiapella deja de esconderse y asume que los insultos han acabado con él

Pablo Chiapella es un gran actor de La que se avecina, serie por la que ha forjado muy buenas amistades con cada uno de los actores que participan en ella.

Una de las buenas relaciones que mantiene es con Fernando Tejero, por el que Pablo está preocupado. Chiapella es muy discreto y nunca hubiese hablado de este tema, pero el que hiciera de portero en Aquí no hay quien viva, ha dejado de esconder el problema que tiene.

Y es que el padre de Lola en la ficción, no lleva muy bien las críticas y los insultos. Recientemente, se ha estrenado la película Modelo 77 en la que participa y las opiniones no han tardado en llegar.

Pablo Chiapella preocupado por su amigo

Pablo Chiapella se ha hecho eco del tweet que invade Twitter y por el cual, su compañero de serie y profesión ha abandonado esta red social.

Una crítica de cine de Flipesci, Imma Pilar, comentaba la promo de la nueva película de Tejero y preguntaba si su personaje, Marbella, estaba escrito para Antonio de la Torre. El actor no pudo evitar contestar y le dijo que "a mí cuando no me gusta alguien, no me molesto en comentar nada de esa persona".

No obstante, el comentario no se quedó ahí. "Eres una amargada y fustrada y para tu pesar, muy poca gente piensa como tú".

Pero tras insultarla, el actor todavía tenía más palabras para ella. "Háztelo mirar y respeta mi trabajo, ¿a qué te dedicas tú psicópata?". Tras este tweet y el alubión que se formó, el actor se borró el perfil de la red social.

La que no ha dudado en seguir contestándole, ha sido la crítica de cine que abrió la veda: "Es el típico secundario con dos escenas potentes que él borda. Antonio, quiero decir. Fernando ya tal".

Ella se reafirma y sigue asegurando que "estaría forzadísimo en su papel". Opinión que ha generado suspicacia a su favor. Por ejemplo, el Maestro Joao comentaba que con las palabras del actor, ya se definía él solo.

Pablo Chiapella está muy preocupado por su compañero y no sabe qué hacer para ayudarle. Sin embargo, de asuntos como este ya había hablado Tejero cuando asistió al programa Martínez y hermanos para hacer promoción de su nueva película.

Las reposiciones de La que se avecina

El actor confesó que recibía dinero a final de cada mes por las veces que se repetía cada capítulo de la serie en la televisión. Además, reconoció que algo les tendrían que dar a los actores por las cosas que soportan día a día cada vez que salen a la calle como una persona normal.

"A mí todavía me hablan de Aquí no hay quien viva y hace ventitantos años. Que menos que por todo lo que te pasa en la calle, que te llegue algo de las reposiciones", comentó el actor que hacía de Emilio, el portero, en dicha serie.

Próximo está el estreno de la nueva temporada de La que se avecina. Pablo Chiapella tiene muchas ganas de que comience su emisión, aunque está un poco preocupado por el estado de salud de alguno de sus compañeros. Como, por ejemplo, de José Luis Gil y de Cristina Medina.

A Chiapella también le gustaría conocer qué pasará con su compañero después de la trifulca de Twitter, por lo que también está preocupado por él. ¿Volverá a abrir su perfil en la red social? ¿Le pedirá perdón a la crítica de cine? Habrá que esperar para conocer la respuesta del actor a dichas preguntas.