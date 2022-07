Pablo Chiapella se queda a cuadros al descubrir el novio de su otra hija

Pablo Chiapella es uno de los actores más conocidos de La que se avecina. El intérprete, más conocido por su papel como Amador Rivas, triunfó en la pequeña pantalla con su personaje divertido, pero que a la vez exaspera a los espectadores.

Es allí donde se reencontrará con algunos compañeros suyos, incluidos a sus "hijos" en la serie, Fernando y Carlota Boza. Recientemente, sobre esta última han surgido rumores de todo tipo. La joven, que triunfó con apenas cuatro años de edad en la producción de los hermanos Caballero, se ha convertido en toda una influencer.

Por esta razón y por su papel en televisión, es una persona que está en el punto de mira. Con el propósito de poner fin a estas habladurías, Carlota ha decidido hablar para su canal de Mtmad.

Pablo Chiapella, mudo tras las palabras de Carlota Boza

Pablo Chiapella sabe que su "hija" Carlota cuenta con una sección, La habitación de Carlota, en Mtmad. Es verdaderamente común que en el canal que pertenece a Mediaset aparezcan muchas influencers hablando sobre su vida privada.

En este caso, Carlota no ha sido la excepción porque ella también se dedica al mundo de las redes sociales. Lo cierto es que la joven cuenta con, nada más y nada menos, que 549 mil seguidores en su perfil de Instagram.

Por este motivo, no ha sido de extrañar que hace poco el canal contactase con ella para ofrecerle tener su propio espacio en el que hablar sobre su vida personal.

Fue ayer, 30 de junio, cuando salía a la luz el segundo vídeo de Carlota en Mtmad. El primero que realizó fue junto a su hermano, Fernando Boza, y se dedicaron a confesar algunos secretos sobre ellos dos.

Sin embargo, no fue hasta ayer que Pablo Chiapella conocía algunos detalles sobre la vida amorosa de su "hija". No cabe duda de que el actor se quedaría atónito al escuchar las declaraciones de la influencer.

En el vídeo, Carlota Boza se encargaba de admitir o desmentir suposiciones sobre ella. La actriz recopilaba los rumores más comunes que surgían en torno a ella. Una de las primeras preguntas fue si caía mal a primeras.

"La gente se piensa que soy superborde porque mi personaje lo es y, cuando me conocen, cambian de opinión", decía al respecto. Como era de esperar, tras responder esta pregunta, las suposiciones acerca de su vida sentimental no tardaron en llegar.

"¿Te has liado con algún famoso?", le preguntaban. "Sí, me he liado con algún famoso, pero con famosos de fuera, no españoles. Pero como soy muy privada, no se entera nadie y ya está", bromeaba.

Rápidamente, se aclaraba. "Ha habido alguno, muy pocos, quizá dos o tres. La mayoría de chicos con los que he estado son anónimos completamente y no les gusta este mundo ni nada".

Pablo Chiapella se habrá quedado mudo al escuchar las declaraciones de su "hija" en la serie. El actor, queriendo conocer si la influencer tiene ocupado su corazón, ha descubierto que no, no tiene novio.

"Me hacen caso muchos chicos. Si no estoy con alguien es porque a mí no me da la gana", desmentía la joven respecto al rumor de que le iba mal en el amor.

Todos los detalles sobre la nueva temporada de La que se avecina

Pablo Chiapella está deseando que se estrene la nueva temporada de La que se avecina. Pero, por otro lado, le entristece no contar con la compañía de algunos personajes.

José Luis Gil y Cristina Medina serán otras de las bajas más sonadas de la serie. Ambos no han querido participar en la nueva entrega de la producción de los hermanos Caballero porque quieren centrarse en curarse de sus respectivas enfermedades.

No obstante, la propia Carlota Boza para Cadena Ser confirmó que aún había esperanza de que aparecieran. "No sé si acabarán saliendo como episódicos, creo que hay varios actores que entran para un episodio, me parece muy guay y muy interesante".

Además, la influencer añadió otros detalles acerca de la nueva temporada. "Tenemos un edificio nuevo que es superchulo. Como edificio me parece más bonito, el otro era más simple y este está más adaptado a cada personaje".

"Con decir que algunos de los pisos tienen gotelé... Va con la personalidad", desvelaba.

Sin duda, las expectativas sobre la nueva entrega de la serie están muy altas. Seguramente, Pablo Chiapella junto al resto del elenco sabrán cómo garantizar, nuevamente, el éxito.