Ortega Cano confirma el problema grave y ya no oculta que hay otra gente

José Ortega Cano está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Y es que, cuando parecía que las aguas se estaban calmando, un nuevo problema se ha instalado dentro de su núcleo familia.

No hay ninguna duda de que este conocido clan ha sido el protagonista principal del verano. A finales del mes de junio, Ana María Aldón decidió hacer las maletas y desaparecer durante varias semanas del foco mediático.

Durante todo este tiempo, los medios de comunicación de nuestro país comenzaron a especular sobre una posible crisis en su matrimonio, pero, tras su regreso, las cosas no mejoraron.

La mujer de José Ortega Cano hizo una inesperada exclusiva en una conocida revista en la que aseguró que se sentía poco valorada dentro de su casa. Y, aunque en un principio aseguró que la relación con su marido seguía siendo la misma, con el paso de los días ambos han confirmado que su matrimonio está pasando por una fuerte crisis.

Ahora, y cuando parecía que se había producido un acercamiento entre el maestro y la diseñadora de moda, un nuevo problema se ha instalado en su casa.

El pasado miércoles, 7 de septiembre, Gema Aldón, hija de Ana María, decidió contar en exclusiva todo lo que había vivido junto a Ortega Cano y el resto de la familia.

"José no es familia de mi madre, la familia te apoya y, a mi madre, su marido no la apoya en ningún momento", aseguró la joven durante su charla con Lecturas.

"Han sido muchos desprecios hacia mi madre […] Gloria no ha tenido respeto por ella", confirmó Gema, poniendo el foco en la hija de Ortega Cano. "Mi madre se merece ser feliz con alguien que le quiera. Le deseo que abra los ojos".

José Ortega Cano es consciente del problema

José Ortega Cano ya lo ha intentado todo, pero se acaba de dar cuenta de que ya no hay marcha atrás. Hace una semana, el torero entró en directo en Ya es verano para pedirle a su mujer que volvieran a ser una familia por el bien de su hijo.

Y, aunque en un principio Ana María Aldón no dio su brazo a torcer, lo cierto es que durante los siguientes días se ha visto un acercamiento entre ellos.

Este domingo, 11 de septiembre, este programa ha aprovechado la participación de la exsuperviviente para hablar del tema. Pero, al contrario de lo que se esperaba, la mujer de José Ortega Cano ha confesado que "ahora sí tenemos un problema, mi hija".

Y es que, todo apunta a que las últimas declaraciones de Gema Aldón para Lecturas no le han sentado muy bien al torero. "Yo no sabía que iba a hacer esas declaraciones... ni en ese tono ni en ninguno", aseguró la tertuliana.

"Ella es mayor de edad, ha vivido algunas situaciones, pocas, afortunadamente, porque no quiero que ella entre en ninguna batalla. Y le cuento cosas, pero no todas, precisamente para evitar esto".

La esposa de José Ortega Cano está algo molesta con su hija porque, a pesar de que le pidió que se mantuviera al margen, ella no ha respetado su decisión. "Yo he pedido a mi familia que se mantenga al margen, pero ella tiene 27 años y toma sus decisiones. Puede estar más acertada o no, o puede perjudicarme o no".

"No me parece justo que le culpe. No teníamos que haber llegado a esto. Mi hija no se mete en el matrimonio porque mi hija no dice nada. Es mi hija y me ha hecho daño sin querer", aseguró la colaboradora de Telecinco a continuación.

Para finalizar su intervención, Ana María ha hecho una emotiva reflexión sobre los problemas que están teniendo José Ortega Cano y su hija. "Espero que todo esto pare, por parte de mi hija, al menos".