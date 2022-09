Ortega Cano confiesa quién es la verdadera madre de su hijo y empieza a llorar

Ortega Cano parece que no levanta cabeza. Atraviesa problemas de salud, su imagen está quedando seriamente en entredicho en la docuserie de Rocío Carrasco y vive una crisis matrimonial fuerte. Situación esta última que se ha visto agravada en los últimos días al desvelarse un hecho relacionado con su hijo menor.

Al parecer, el diestro y su familia, según Kiko Jiménez, dudaban de que él fuera el padre del pequeño que tiene con Ana María Aldón. Es más, en palabras de aquel, hicieron algo para descubrir si llevaba su sangre o no. Y esto ha provocado el enfado de su mujer, haciendo que el de Cartagena esté sobrepasado y con ganas de llorar.

Ortega Cano, en el punto de mira tras la revelación de su exyerno

El que fuera viudo de Rocío Jurado ha visto estos días que Kiko ha enviado un mensaje muy duro a Ana María. Supuestamente en él le cuenta que cuando él estaba con Gloria Camila presenció un momento familiar dantesco. Presuntamente vio a Ortega y a su familia cuestionar que él fuera el padre del pequeño José.

Incluso se ha dejado caer que decidieron tomarle una prueba biológica al menor para así realizar un estudio de ADN y salir de dudas.

Esta información ha provocado el enfado del diestro que ha llamado en directo a Ya es verano. Allí muy alterado ha manifestado sobre su exyerno: “En cuanto escuché las manifestaciones de este individuo lo puse en manos de mi abogado de confianza. Todo lo que dijo es mentira, como el beso de Judas, y no sé cómo se le da pábulo a una persona que es un farsante y que vive de la falsedad”.

“No se puede especular con algo que no es real y transformar en verdad y sin pruebas una falacia mentirosa. Espero y deseo que se nos respete, es muy fácil echar por tierra la vida de toda una familia. No sé qué habré hecho yo malo en esta vida, pero me está costando todo mucho y lo único que he hecho ha sido trabajar”.

Y a todo esto ha añadido alterado: “No ha habido ninguna reunión familiar como se ha comentado. Aunque tenga que empeñar todo, este tío va la cárcel”.

Ortega Cano conoce el enfado de Ana María Aldón

El diestro de Cartagena se ha mostrado muy enojado por todo lo acontecido, pero no menos lo está su mujer. Ana María Aldón ha acudido en las últimas horas a Ya es verano para ejercer como colaboradora y, como no podía ser de otra manera, ha hablado sobre lo sucedido.

Lo primero que ha dejado claro es que no ha leído el mensaje que le ha enviado Jiménez. Asimismo, ha confesado que esta semana le contará lo sucedido a su terapeuta y espera que este le indique si se encuentra preparada para descubrir lo que aquel le expone.

| EuropaPress

Después, ha hablado de la posibilidad de que sea cierto lo que Kiko ha dejado caer. Y lo ha hecho visiblemente enfadada: “Es un tema muy doloroso. Yo le pregunté ayer a mi marido al respecto y me dijo que lo que se cuenta no había ocurrido”.

Ortega Cano sabe qué hará su mujer

Tras pedirle públicamente al colaborador de Sálvame que le diga si Ortega Cano estaba en esa supuesta situación, Ana ha sido muy clara. Ha reconocido que la familia del torero se cuestionó en el pasado la paternidad del hijo que tienen en común. Y en este punto ha manifestado: “En ese momento eché en falta que mi marido saliera diciendo que era mentira que él hubiera pedido una prueba de ADN”.

| GTRES

“A mí no hace falta ver la cara de mi hijo fuera de mi tripa para saber quién es el padre. Si eso se llevó a cabo, espero que se hayan quedado tranquilos. No se podría vivir en una casa donde se fuese capaz de hacer eso”.

“¿En manos de quién está mi hijo cuando yo salgo de mi casa?”. Asimismo ha dicho que si descubre que todo es cierto: “Tomaré todas las medidas y la primera será acudir a un abogado contra quien sea. Si alguien le ha puesto una mano encima a mi hijo para cogerle un cabello o para meterle un palillo en la boca a mis espaldas, tomaré todas las medidas”.

Y luego ha tirado una 'pullita' a Ortega sobre su intervención el día anterior. Ha expuesto: “También hay que defender el honor de la mujer que tienes a tu lado, pero ya me defiendo sola, aprendí a hacerlo”. Sin olvidar: “Soy igual de transparente que tú, pero voy hasta donde puedo para no destruir a nadie”.