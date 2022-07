Ortega Cano pilla a su mujer llorando y llama al abogado para gestionar la ruptura

José Ortega Cano está atravesando un momento crítico y antes de perder el control ha tomado una decisión: llamar a su representante legal. Quiere romper su relación con Rociíto, la hija de su primera esposa, porque no consiente más atrevimientos. Carrasco ha asegurado que el matrimonio que su madre mantuvo con el torero fue tóxico, un calificativo que lo ha cambiado todo.

José Ortega Cano sabe que su mujer está sufriendo porque trabaja en televisión y tiene que dar explicaciones sobre todas las polémicas. Ana María Aldón no se siente cómoda hablando de Rocío Jurado y en las últimas semanas ha manifestado su descontento. Piensa que el maestro sigue sintiendo cosas por la cantante y la situación le genera un gran malestar.

| Telecinco

José se ha puesto en contacto con su abogado Enrique Trebolle para gestionar todo lo que está sucediendo dentro y fuera de Telecinco. Tiene intención de demandar a Rociíto porque no cociente que dude de su historia de amor con Rocío Jurado. Las informaciones han llegado hasta Ana María, quien no deja de llorar porque no sabe qué contestar delante de los periodistas.

José quiere vivir en paz, por eso va a poner el escándalo en manos del juez y ha asegurado que no hablará con ningún reportero. Su esposa ha atravesado una crisis personal que le ha levado al límite, de hecho ella ha confesado que casi renuncia a todo. No lo hizo por su hijo, quien tiene nueve años y también se entera de lo que cuentan en los platós de televisión.

Ortega Cano, según la periodista Marina Esnal, ha denunciado a la mujer de Fidel Albiac por las declaraciones que ha dado. En el nombre de Rocío, el nuevo documental de Carrasco, se ha convertido en una pesadilla para el torero y no quiere aguantar más. Sin embargo, Rociíto no tiene miedo y sigue defendiendo que Rocío Jurado sufrió durante su matrimonio.

José Ortega Cano escucha la otra versión

José ha tenido oportunidad de saber qué piensa la hija de Pedro Carrasco y después de escuchar su testimonio ha decidido actuar. Considera injusto todo lo que ha contado sobre él, pues su intención siempre ha sido proteger a la familia. Por eso va a llevar el asunto a los tribunales, pues no quiere que Ana María Aldón siga llorando por lo mismo.

| La Noticia Digital

“El problema es cuando tú respetas a alguien y esa persona no te respeta a ti, mi madre se hacía muy pequeña, se desdoblaba. Ortega usaba su edad como arma arrojadiza, ella me lo dijo y estuvo en tratamiento para darle un hijo”. Rociíto quiere dejar claro que el matrimonio no era tan idílico como todo el mundo pensaba en su momento.

El maestro sabe que la única forma de conseguir el silencio de Rocío es interponer una demanda, aunque esto generará consecuencias. Supondrá la ruptura final entre la hija de Jurado y Ortega Cano, quienes en el pasado sí tuvieron mucha cercanía. Ana María apoyará la decisión de su marido porque sabe que está atravesando una situación controvertida.

José Ortega Cano quiere salvar a su mujer

José sabe que Ana María ha concedido una entrevista en Déjate Querer para dejar claro cómo se encuentra su situación sentimental. La diseñadora asegura que no tiene intención de separarse porque Ortega siempre le ha tratado bien. Simplemente ha atravesado una crisis personal que le ha robado la energía, pero poco a poco va solucionando el problema.

La diseñadora ha llorado delante de Toñi Moreno, la única periodista que ha sido capaz de descubrir la verdad. Ahora todo el mundo sabe que está preocupada por el diestro, quien lleva un año removiendo demasiados sentimientos. Rociíto no le da tregua, aunque quizá cambie de opinión cuando reciba una notificación judicial.