Ortega Cano, con miedo al descubrir cuánta audiencia ha tenido su hermana en Sálvame

Ortega Cano conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo y lo que sucederá después de lo último que ha hecho su hermana. Conchi, la cuñada de Ana María Aldón, ha abierto las puertas de su casa a Sálvame y el éxito no ha tardado en llegar. Las redes sociales se han plagado de comentarios y por primera vez en mucho tiempo todos son positivos.

Ortega Cano tiene miedo, pues sabe lo que viene después: los directores de Telecinco no pararán hasta convencer a Conchi. De hecho ya le han puesto una oferta encima de la mesa, quieren que visite el plató de Jorge Javier para cocinar un arroz. La protagonista ha prometido que se lo iba a pensar, pero primero quiere consultarlo con sus hermanos y con sus hijos.

| GTRES

Ortega se ha quedado sin aliento nada más ver al presentador dentro de la casa de su familiar, quien ha sido completamente amable. Los espectadores se han dado cuenta de que ha sido respetuoso en todo momento y se ha ofrecido a cortar la conexión varias veces. Sin embargo, la tía de Gloria Camila parecía estar bastante cómoda, así que la escena ha durado bastante.

Ortega, al descubrir el dato que ha registrado su hermana, ha asumido que la prensa del corazón tiene una nueva estrella. El minuto de oro se lo ha llevado Pasapalabra, programa de la competencia, pero Sálvame ha mejorado bastante. El espacio vespertino ha aumentado la media diaria de Telecinco a un 13.2%, un dato bastante optimista.

El torero asegura que ha atravesado momentos muy delicados y piensa que todo es responsabilidad de los programas de Mediaset. No puede evitar participar en algunos porque quiere desmentir lo que se está contando, pero ha impuesto sus límites. Asegura que ha formado una familia maravillosa y promete que no dejará que nadie le haga daño, llegará hasta el final.

Ortega Cano es consciente del declive de Telecinco

Ortega está al tanto de la crisis de audiencia que de Sálvame, de hecho en las redes hay rumores que no hablan bien del espacio. La famosa Operación Deluxe, una trama judicial que ha ensuciado la reputación del programa, ha hecho mucho daño. Sin embargo, todavía hay espectadores que se mantienen firmes y no están dispuestos a renunciar a un producto tan atractivo.

| Mediaset

Conchi está molesta con algunos tertulianos porque piensa que están siendo injustos con su hermano, nunca perdonará ciertos atrevimientos. Sin embargo, no tiene ningún problema con Jorge Javier y le ha abierto las puertas de su cocina para tomarse una manzanilla. Lo que no esperaba es que el público reaccionase tan bien, ahora es una estrella.

Ortega Cano tiene motivos para estar preocupado porque la tía de sus hijos ha conseguido un dato de audiencia fabuloso. No es el 18% que Sálvame hacía en el pasado, pero es una cifra bastante buena teniendo en cuenta los últimos meses. Desde que echaron a Antonio David Flores nada ha vuelto a ser lo mismo, los espectadores están divididos y eso no viene bien a nadie.

Ortega Cano ha optado por no saber nada del conflicto

Ortega ha entrado en su domicilio montado en un vehículo de gama alta y no ha respondido a la pregunta de ningún reportero. No quiere dar su opinión sobre lo que ha hecho su familiar, pero es evidente que le ha molestado bastante. Según ha contado, no volverá a manifestar sus sentimientos en público para dejar de generar contenido.

El espacio vespertino está consiguiendo remontar la audiencia de Telecinco, cadena que hace años no tenía ningún rival. Este mes lleva una media de un 12%, dato que está por debajo del éxito, pero que tampoco es malo. Los expertos aseguran que solamente hay una persona capaz de recuperar lo que han perdido: Jorge Javier, el auténtico líder de Sálvame.