Ortega Cano confirma los malos rumores sobre su hija y su llanto explica qué pasa

Ortega Cano está pasándolo mal por el distanciamiento con su mujer y porque está saliendo a la luz la verdad de su primer matrimonio. Y ahora, por si fuera poco, se encuentra sufriendo enormemente por Gloria Camila, su hija. El motivo es que la joven, que participa en Pesadilla en el Paraíso, no atraviesa un buen momento.

Ella se ha sincerado con los compañeros y ha desvelado sus problemas más serios del pasado. Pero lo más difícil que ahora está afrontando son sus continuas discusiones con Pipi Estrada.

Ortega Cano, perplejo ante la nueva discusión de su hija

El marido de Ana María Aldón ha visto que el problema que está teniendo la chica en el reality es su constante choque con Pipi. El periodista, buen conocedor de cómo dar juego y espectáculo, no duda en aprovechar cualquier momento para hablar de la familia Ortega. Y esto es lo que ha hecho en las últimas horas.

Delante de Israel y de Xavi ha manifestado que Ortega Cano y su mujer están en una seria crisis. Es más, incluso ha dado su punto de vista acerca del porqué Ana y Gloria no se soportan. Así, ha manifestado: “Aldón va a Supervivientes y al volver se le abren puertas”.

“Cuando entra en Viva la vida ya hay confrontación, se producen celos profesionales”.

| Mediaset

Nada más acabar la 'charla' de Estrada, Israel ha ido a contarle lo sucedido a la joven Ortega. Exactamente le ha dicho: “Se ha pasado 20 minutos hablando de tu conflicto con la mujer de tu padre”. Y esto ha enervado muchísimo a la joven.

La participante se ha dirigido hacia el ex de Terelu para reprocharle que no deje de hablar de su familia. Y aquí se ha generado una trifulca contundente entre ambos. En la misma ella le ha dicho: “No me dirijas la palabra a partir de ahora porque si crees que lo mío son celos profesionales ya vamos mal”.

“Intenta hablar antes de tu vida que de la mía. No te estoy pidiendo tu opinión así que ahórratela. En Madrid quieres generar contenido y no lo vas a tener porque no voy a entrar en tu juego”.

Ante esto, Estrada ha afirmado: “Tú, tu padre, Ana María y la hija de esta estáis en un mundo donde la opinión es libre. Te gustará más o te gustará menos, pero tienes que aceptarlo”. Y ella no se ha quedado callada: “A mí lo que me molesta es que tú vayas por detrás hablando de un tema del que no tienes ni puta idea”.

“Mientras tú dedicas el tiempo a hablar de las polémicas familiares que tengo, yo he estado currando en la prueba semanal. Habla más de tu vida y deja la mía, deja de tocarme los cojones. ¿Hablo yo de tus movidas con Las Campos? ¿Hablo de tus movidas?”.

Ortega Cano ve 'romperse' a la joven

El diestro de Cartagena no solo se ha quedado preocupado con esta discusión, también con las consecuencias de la misma. Y es que Gloria Camila no ha podido evitar romper a llorar cuando estaba a solas con Steisy. A esta le ha explicado: “Lloro de impotencia, soy tan sensible que tengo que llorar para relajarme y luego seguir”.

“Yo solo doy la cara por defender a mi padre. Él queda como si fuese un mal marido, un mal padre, una mala persona y no es así. Entonces, cuando creo que tengo que defender algo o desmentir algo pues lo hago”.