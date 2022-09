Ortega Cano cumple los peores presagios de su hija y acaba en el hospital

Ortega Cano ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud en medio de la crisis matrimonial.

Tantos disgustos han terminado pasándole factura al diestro, que terminaba haciendo una visita secreta al hospital tras llevar días indispuesto.

Eso, después de que se rumorease que el torero podría volver a los ruedos en un festival organizado por Emilio Muñoz a beneficio de la Hermandad del Gran Poder que se celebrará el próximo 12 de octubre.

| Gtres

Una información que el propio organizador del evento se encargaba de desmentir rápidamente.

"Me dijo que fuéramos al campo para que le viese con dos becerras, a lo que le contesté que un festival en Sevilla son palabras mayores".

"Otra cosa sería una irresponsabilidad. Me ha dicho que se había dejado llevar, que lo han enredado. José es todo corazón y quería ayudar, pero nunca habíamos cerrado su actuación. Más bien todo lo contrario. Entre toreros nos entendemos", apuntaba.

| EuropaPress

De momento, Ortega Cano sigue decidido a guardar silencio y deja que sea Ana María Aldón la que se despache a gusto en los platós de televisión o revistas.

"No hablamos casi nada. A mí me gustaría poner las cosas en equilibrio. Ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno", sentenciaba el diestro.

"La vida es muy corta y en la vida todo se acaba y no merece la pena que en una casa como esta estemos cada uno por un lado. Si ella dice que todo está muy bien, pues todo no está bien cuando no hay un diálogo entre ella y yo", añadía.

Ortega Cano hace saltar las alarmas sobre su estado de salud

Lo único que preocupa ahora mismo al viudo de La Jurado es la estabilidad de su hijo pequeño. "No sé si es mi culpa o la suya. Arrastramos a un niño pequeño, a niños mayores y necesitamos la buena convivencia y el buen diálogo de palabra para que no haya problemas"

"Y que seamos una familia ordenada y no desordenada como está ahora mismo", pedía desesperado.

Y es que la actitud desafiante que mantiene Aldón no gusta nada al entorno del matrimonio: "No sabemos por qué no hablan en privado y lo hacen en público. Nos llama mucho la atención la frialdad de ella", han compartido desde su entorno cercano.

| Gtres

Eso, mientras que otros involucrados como Rociíto han preferido mantenerse al margen. "No puedo opinar porque no me ha gustado que opinen de mí y que nadie me diga lo que yo tengo o no que hacer".

"No soy quién para pronunciarme sobre un tema que no me pertenece y en el que no tengo nada que ver en esa arista de Ortega Cano", sostenía la hija de 'la más grande'.

"No importa lo que a mí me parezca o no porque yo tengo opinión sobre lo de mi madre. La gente cuando vea el documental que juzgue, que compare y quizás lleguen a una conclusión".

| Europa Press

Antes de marcharse a participar en 'Pesadilla en el paraíso', Gloria Camila manifestaba abiertamente su preocupación.

"No me perdonaría no haber estado a su lado si le ocurre algo", le habría confesado a una amiga.

"Ella entra al concurso siendo consciente de que eso podría suceder y no estar con él en ese momento sería fallarle".

Y su mayor temor es que "Aldón empiece a hacer maniobras que no beneficien al torero". Queda claro que "Gloria no se fía de Ana. Han ocurrido cosas muy graves pero al menos ella estaba para paralela los pies y para aconsejar a su padre. Ahora no estará y no sabe qué puede ocurrir".