Ortega Cano asusta al hablar de la cárcel y del hombre que está dañando a su hijo

Ortega Cano ha llamado al programa Ya es Verano para pedir ayuda, pues sabe que está en una situación completamente desesperada. Kiko Jiménez, su antiguo yerno, ha desvelado que su familia ha puesto en duda la paternidad del pequeño de la casa. El torero no consiente que nadie dañe a su hijo menos y está dispuesto a hacer cualquier cosa para frenar el tema.

Ortega Cano está indignado porque el exnovio de Gloria Camila ha asegurado que los hermanos del maestro se reunieron para hablar del tema. El colaborador le ha mandado un mensaje a Ana María Aldón para explicarle cómo se gestó esta cita tan dolorosa. El viudo de Rocío Jurado ha prometido que esto jamás sucedió, nadie de los suyos le haría daño a su pequeño.

“Es una falacia, todo esto está en manos de mi abogado y se actuará en consecuencia de la justicia. Espero y deseo que se nos respete, es muy fácil echar por tierra la vida de toda una familia. No sé que habré hecho malo en esta vida, pero me está costando todo mucho y lo único que hecho en mi vida es trabajar”.

Ortega ha asustado a los periodistas que le tienen aprecio, pues ha entrado en Ya es Verano en un tono bastante preocupante. Está alterado y no sabe cómo frenar el tema, promete que no sabe lo que Kiko Jiménez le ha dicho a Ana María. Pero asegura que todo es una mentira del tertuliano para hacer daño y para ganar dinero en televisión.

“No sé qué le dijo Kiko Jiménez a Ana María, lo desconozco, en vista de todo pienso que pueda ser una cosa de mi niño. No me han dicho nada de lo que este individuo le ha pasado a Ana María”, ha comentado muy molesto. Ha aprovechado la ocasión para pedir que Telecinco le aparte del foco mediático, no quiere saber más de la prensa rosa.

“Lo único que he hecho ha sido darlo todo a la gente que se ha portado bien conmigo y que son buenas personas. Les pido que me tengan un poco en cuenta, a mí y a mi familia, ya está bien, quiero que nos dejen vivir”. Más adelante ha amenazado con mandar a la cárcel a Kiko, asegura que gastará todo el dinero que haga falta para que cumpla condena.

Ortega Cano ha puesto a trabajar a sus abogados

Ortega ha perdido el miedo y va a por todas, pues no consiente que nadie ponga en duda el ADN del pequeño de la familia. “El que sea capaz de tocar lo más mínimo a mi hijo, con la voz o con lo que sea, verás. No ha habido ninguna reunión y por lo tanto vamos a tomar medidas y coger a los abogados que hagan falta”.

El maestro ha hablado de la cárcel, donde quiere llevar al hombre que más daño le está haciendo: a Kiko, el ex de Gloria Camila. “Yo doy mi vida para que todo sea trasparente y legal y esté en orden porque es lo que me han enseñado”, comenta visiblemente afectado. El tema de Ana María Aldón lo ha dejado al margen, ahora solo quiere que su antiguo yerno tenga un buen castigo.

“Tenemos que hablar y yo lo que le pido es que ella sea trasparente como yo lo he sido desde que la conozco. Pero no voy a hablar del tema, yo solo quería decir que todo está en manos de mis abogados, aunque tenga que empeñar todo. Aunque tenga que empeñar todo para que este tío vaya a la cárcel, que la conozco yo”.

Ortega Cano ha preocupado a su familia

Ortega promete que no tiene miedo y asegura que debería ser su gran rival el que tuviera cuidado. “Yo desconozco las pruebas que tiene Kiko Jiménez, primero me tengo que informar bien y luego iré a todo lo que sea necesario. Ya no quiero hablar más, tengo la boca seca”.

Gloria Camila mostró su preocupación antes de marcharse a concursar en Pesadilla en el Paraíso. Reconoció que la salud de su padre era frágil y pidió que no le dieran disgustos en su ausencia. El torero quiere tomar las riendas de la situación, por eso ha intentado hacer un pacto

“A Telecinco le doy gracias porque en algunos momentos han sido generosos, pero les pido que me dejen vivir tranquilo lo que me queda”. Los colaboradores de Ya es Verano se han dado cuenta de que el problema ha llegado demasiado lejos.