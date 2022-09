Omar Sánchez seduce a Marina Ruiz y consigue que comparta su cama con él

Desde que comenzó el nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el Paraíso, la relación entre Omar Sánchez y Marina Ruiz ha estado en el ojo de todos.

Sin ir más lejos, ayer saltaban todas alarmas ante la cobra que Marina le propinaba a Omar. Todo indicaba que Marina quería tomárselo todo con calma y que no quería precipitar las cosas.

Sin embargo, los nuevos acontecimientos han propiciado que Omar Sánchez y Marina continúen más unidos que nunca en el reality. Marina se ha alzado con el puesto de capataz, tras haber superado la prueba. Gracias a esto, podrá dormir en una cómoda habitación con todas las necesidades.

Al ser capataz, Marina ha tenido la opción de elegir a un concursante con el que compartir la habitación. Y ese ha sido nada más y nada menos que Omar Sánchez.

| Mediaset

Omar Sánchez y Marina Ruiz cada vez más unidos

Está claro que Omar Sánchez está dispuesto a ir más allá con Marina Ruiz. El canario tiene claro que para ser el centro de atención de un reality hay que dar contenido. Eso lo aprendió muy bien con su participación en Supervivientes, y está claro que busca repetir la fórmula.

Prácticamente desde el primer momento que comenzó el reality, Omar ha tenido los ojos puestos en marina Ruiz. El último movimiento fue un beso que terminó en cobra. La exconcursante de Mujeres y Hombre y Viceversa rechazó por completo el beso del ex de Anabel Pantoja.

Marina no dudó en dar las explicaciones oportunas y explicar el motivo de su rechazo. La joven tiene las cosas claras, y no busca perder el tiempo:

"Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar", replicaba la joven a Omar Sánchez.

Según se veía en las imágenes, Omar había seguido a Marina hasta el baño en la zona donde no hay cámaras y no se está grabando.

Aunque los dos no aparecían en la imagen, si se escuchaban las palabras de Marina: "No, no, no… no te líes". Tras esto, ambos volvían a la habitación, y en ese momento Omar no era consciente de la que estaba a punto de caerle encima.

Marina le explicaba las cosas de manera contundente y sin pelos en la lengua: "Si estamos donde estamos, estamos donde estamos. A mí me la sudan todos, si quiero darte un beso, te lo doy, pero no voy a hacer nada por detrás. Así soy yo, si lo quieres bien y, si no, también", dijo Marina de forma tajante a Omar Sánchez.

La madre de Marina Ruiz no aprueba la relación con Omar

La famosa cobra de Marina a Omar tuvo mucha cola en el plató del programa. Y Carlos Sobera no dudó en aprovechar la ocasión y preguntarle a la madre de Marina, que le parecía esta posible relación.

Lo que dejó boquiabiertos a todos, fue la actitud de la madre de Marina Ruiz. Esta no aprueba para nada la relación que se está forjando entre ambos:

"No quiero que siga la relación, él la está utilizando", dijo de manera contundente, pues no ve con buenos ojos al ex de Anabel Pantoja.

Raquel Lozano, reciente expareja de Omar, se quedó muy sorprendida ante las palabras de la madre de Marina. Aun así, ella también quiso opinar sobre la pareja:

"Si a ellos les apetece, que sigan adelante. Pero estoy de acuerdo con la madre de Marina", revelaba Lozano.

Lo cierto es que tras haber dejado claro su postura, la madre de Marina no va a ver con muy buenos ojos que ahora su hija comparta cama con Omar Sánchez.

