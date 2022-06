Omar Sánchez habla de su nueva novia después de reconocer lo del embarazo

Omar Sánchez es conocido por su vinculación con Anabel Pantoja, con quien llegó a mantener una relación que parecía perfecta. Disfrutaban de tanta complicidad que se atrevieron a bromear con la potabilidad de aumentar la familia, pero todo era mentira. La influencer publicó una fotografía en su cuenta de Instagram dando a entender que estaba embarazada, aunque no estaba hablando en serio.

Omar Sánchez tuvo que reconocer en sus redes sociales que todo había sido un chascarrillo para bromear con el físico de su por entonces novia. Muchos espectadores se burlaban de la barriga de Anabel y ella compartió una imagen para alimentar las críticas de sus detractores. El canario se vio obligado a pronunciarse porque el rumor llegó demasiado lejos.

Omar ya no conoce a Anabel Pantoja, sus últimos comportamientos le han decepcionado y prefiere estar una temporada lejos de ella. La sobrina de Isabel le prometió una segunda oportunidad cuando regresara de Supervivientes 2022, pero ha cambiado de opinión. En la isla ha conocido a Yulen Pereira, un deportista de élite que podría haberle robado el corazón.

Omar ha hablado de su nueva novia para responder a la traición que ha recibido y ha aclarado que no volverá a intentarlo con Anabel. Por el momento no hay ninguna mujer que ocupe su corazón, pero no le cierra puertas a nadie porque quiere volver a enamorarse. Por eso no ha descartado empezar una aventura al lado de Alexia Rivas, una periodista que no es del agrado de su exmujer.

Sánchez solamente ha estado casado tres meses y se siente engañado porque él pasó por el altar para formalizar una relación perfecta. Los hechos han demostrado que no todo era tan bonito como parecía y confirma que está muy desilusionado. La prima de Kiko Rivera no ha sido sincera y ha empezado una relación especial con otro hombre delante de los espectadores de Telecinco.

Omar Sánchez aclara su situación sentimental

Omar está molesto porque pensaba que iba a pasar el resto de su vida al lado de Anabel, quería tener hijos y formar una familia. Pero de un momento a otro la influencer se sentó a hablar con él y le avisó de que ya no era feliz. Esta conversación marcó el inicio de una pesadilla que todavía no ha terminado y que sigue generando consecuencias.

“Ella llegó un día y me dijo que esto se tenía que terminar, que no funcionaba y no iba ni para adelante ni para atrás. En ese momento sentí que el mundo se me venía encima, me hundí porque no sabía si sería capaz de salir adelante o de encontrar a otra persona. Fue un mal trago contárselo a mi familia porque para nosotros era una más y los míos la querían mucho”.

Sánchez ha cambiado de opinión y se ha dado cuenta de que puede volver a enamorarse, incluso baraja la posibilidad de estar con Alexia Rivas. “Yo ahora estoy soltero y tengo la puerta abierta con Alexia o cualquiera. Están empeñados con Alexia y es una persona importante”, ha aclarado durante su entrevista en Sábado Deluxe.

Omar Sánchez asegura que Anabel le ha perdido

Omar piensa que su matrimonio con Anabel Pantoja ha terminado para siempre, a pesar de que tenía esperanza de retomarlo en algún momento. En el pasado eran más que pareja, eran amigos y por eso bromeaban con un posible embarazo. El surfista reconoció que todo era un juego, pero lo que le está pasando ahora traspasa todos los límites.

Sánchez ha hablado de su futura novia para callar los rumores: de momento no existe, pero no tardará en aparecer. También ha dado su opinión sobre Yulen Pereira, la nueva conquista de su exmujer, y sus palabras han sido contundentes. “Pienso que Yulen la está utilizando, no está enamorado”, sentencia el canario más famoso de Telecinco.