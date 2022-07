Omar Sánchez descubre lo de la enfermedad que puede cambiar su vida

Omar Sánchez se acaba de enterar de la enfermedad que puede cambiar su vida de la noche a la mañana. Y es que, aunque ya tiene más que superada su ruptura con Anabel Pantoja, lo cierto es que ambos todavía se tienen mucho cariño.

El pasado 1 de octubre, esta mediática expareja se casó en las paradisiacas playas de la isla de La Graciosa. Aunque este matrimonio parecía irrompible, tan solo cuatro meses de celebrarse este polémico enlace, anunciaron su separación.

"Hay un momento en el que veo que no avanzo. No voy ni para arriba, ni para abajo. Esto coincide con el momento en el que él vuelve de Supervivientes", aseguró la exnovia de Omar Sánchez en su momento.

"En ese momento yo estoy cambiada, él también viene tocado de la isla. Veía todo muy dormido y yo lo que quería era movimiento en nuestra vida".

Desde entonces, Omar Sánchez ha tenido que pasar por un complicado duelo para superar esta dolorosa separación.

Ahora, y en la recta final de Supervivientes 2022, el surfista se ha enterado de la enfermedad que puede estar padeciendo Anabel Pantoja tras haber comenzado esta aventura.

Omar Sánchez está muy preocupado

Omar Sánchez no ha podido evitar preocuparse por el estado de salud de la que ha sido la mujer de su vida. Y es que, como bien sabe, el desafío que ha aceptado la Pantojita no es nada fácil.

La falta de alimentos, la mala calidad del sueño y el estar alejados de sus seres queridos son varios de los factores que hacen mella en el estado anímico de los habitantes de Honduras.

Ahora, en la recta final de este concurso, Omar Sánchez se ha enterado gracias a Sálvame de la posible enfermedad que Anabel podría estar padeciendo dentro de los Cayos Cochinos.

Este jueves, 7 de julio, los colaboradores de este programa vespertino contaron con la presencia de Cristina Soria, la psicóloga del programa y experta en comunicación no verbal. Esta profesional acudió al plató de Telecinco para analizar la conducta de la influencer.

Una de las cosas que destacó Soria era que, en la isla, los sentimientos están a flor de piel, pero, en ocasiones, Anabel no consigue soltar ni una sola lágrima mientras llora.

Después de ver varios momentos de la todavía mujer de Omar Sánchez, el equipo de colaboradores llegó a la conclusión de que, posiblemente, su compañera estuviera padeciendo lo que se conoce como la enfermedad del "ojo seco".

Se trata de una afección que aparece "cuando las lágrimas no pueden lubricar los ojos de forma adecuada".

Durante el análisis, el windsurfista ha podido conocer la opinión de la psicóloga. "Anabel es una persona muy expresiva, intensa y que teatraliza sus emociones porque ella las siente verdaderamente así", aseguró Cristina, intentando quitar hierro al asunto.

Además, el programa contó también con la opinión de otro de sus expertos. El doctor Jesús Sánchez Martos aseguró que descartaba por completo esa posibilidad. Algo que ha dejado más tranquilos a Omar Sánchez y al resto de los seres queridos de Anabel.

Omar Sánchez solo quiere que sea feliz

Omar Sánchez está muy centrado en su nueva vida, por eso, no ha tenido ningún problema en asegurar que solo quiere lo mejor para su todavía mujer.

Durante su intervención telefónica en Sálvame, 'El negro' quiso compartir con toda la audiencia del programa lo que piensa de la nueva relación de Anabel. "Yo creo que al final se ha visto… Es lícito, ella se ha enamorado, es respetable".

Estas declaraciones se han producido cuando los rumores de un posible embarazo están sonando con más fuerza que nunca. "Yo creo que Anabel está embarazada", aseguró Jorge Javier Vázquez hace unos días.

"No sabemos si en la isla lo han hecho o no de manera que se pueda llegar a concebir", opinó el catalán. "Hay veces que confías y piensas que no va a pasar nada, pero siempre que llueve, chispea".