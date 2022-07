Olga Moreno y la dura discusión que pone en peligro a la persona que más quiere

Nueva polémica en la vida de Olga Moreno. La sevillana, que ya estaba consiguiendo alejarse del ojo del huracán, ha vuelto a estar en el punto de mira cuando menos se lo esperaba. Pero en esta ocasión nada tiene que ver Rociíto.

Desde que se estrenó el documental de la hija de 'La más grande', Rocío, contar la verdad para seguir viva, todo cambió. Tanto Antonio David como Olga Moreno eran personajes bien vistos en los medios hasta que la mujer de Fidel Albiac decidió romper su silencio.

Sin embargo, a partir de ese entonces, ambos fueron juzgados duramente por la mayoría de colaboradores y programas de Telecinco. Por lo que decidieron alejarse del mundo de la televisión.

Al poco tiempo, Olga Moreno sufrió otro bache en su vida. Su marido, Antonio David, se separaba de ella y empezaba una relación con la periodista Marta Riesco. Sin duda, Olga Moreno ha vivido un año cargadito de emociones negativas y, por este motivo, decidió mantenerse al margen de la polémica.

Pero, para su desgracia, esto ha durado poco porque una persona muy cercana a ella ha protagonizado una fuerte pelea con otro personaje público.

Olga Moreno ha sido testigo de la gran bronca entre Ana Luque e Ignacio de Borbón

Olga Moreno ha sido testigo del duro encontronazo que ha tenido su gran amiga Ana Luque con Ignacio de Borbón. Ambos son participantes de Supervivientes 2022 y, hasta ahora, habían mantenido una relación bastante cordial.

Sin embargo, la andaluza ha decidido romper su amabilidad con el joven por una serie de circunstancias que no le han gustado nada. Ana Luque, que presume de tener buen rollo con el resto de sus compañeros, por primera vez se la ha visto enfadarse delante de las cámaras.

En la misma línea, Ignacio de Borbón siempre se ha mantenido al margen de la polémica. Pero esta vez ambos han perdido los papeles y han protagonizado la gran bronca de toda la edición.

Todo empezaba cuando los participantes estaban recogiendo leña. En ese momento, según la amiga de Olga Moreno, el joven le habla de muy malas maneras, por lo que ella le contesta que "no me hables así". La andaluza, ya ciertamente molesta, no dudaba en desahogarse con Anabel, que le decía que le "contestaba malamente".

Momentos más tarde, en medio de una tormenta, Ana Luque le pidió a Ignacio que quitara el agua acumulada de la carpa que les estaba protegiendo de la intensa lluvia. Sin embargo, la pasividad del joven ante este mandamiento exasperó del todo a la malagueña.

"Por Nacho que concurse el de al lado", decía. Unas palabras que hicieron saltar a Nacho y que no dudó en responder. "¿Ese comentario a qué viene? Estoy aquí igual que tú", afirmaba tajantemente.

"Que hay que mantener la carpa, joder, Nacho", elevaba el tono de voz. "Que no me grites así", le decía el joven.

En cuestión de segundos, el rifirrafe fue in crescendo hasta que se vio a una Ana Luque totalmente enfurecida. "Hablo como hablas tú, no se te puede hablar, antes me has faltado el respeto y te he perdonado. No quiero hablar contigo, ¡se acabó! Nada más quiere llevar la razón”, le gritaba.

"Me están cansando ya estos gritos”, decía intentado que bajara el tono de voz la amiga de Olga Moreno. Tras esta respuesta, ella siguió con la bronca. "Te juro que no te perdono esta vez por la que estás liando", zanjaba la malagueña totalmente exasperada.

Olga Moreno, pendiente de la polémica

Todo indica que esta no será ni la primera ni la última bronca que protagonizarán Ana Luque e Ignacio de Borbón. Y es que en más de una ocasión, los participantes han criticado el papel del joven en el concurso.

Lo acusan de haberse separado de ellos y centrarse más en la amistad que tenía con Kiko Matamoros. Sin embargo, el novio de Marta López fue el último expulsado de la edición, por lo que Ignacio se quedó sin su mayor apoyo.

En numerosas ocasiones se han escuchado las duras críticas que han pronunciado los concursantes contra el joven. "Es que no hace nada. Se va con Kiko, se pone a hablar y ya", decía Anabel Pantoja.

Sin duda alguna, cabe la posibilidad de que Olga Moreno tenga que defender en plató la posición de Ana por esta bronca que ha protagonizado. Y es que la andaluza se ha ganado muchos detractores por, según ellos, empezar una pelea sin sentido con Ignacio de Borbón.

