Olga Moreno sí que sabe cómo vestir en otoño: la foto que no gusta a Marta Riesco

Olga Moreno afronta los peores días grises con grandes estilismos llenos de color. La mujer de Antonio David Floresse ha visto envuelta lo largo de estos últimos años en grandes polémicas que le han afectado por completo.

La vida de Olga Moreno ha tenido varios puntos de inflexión tras conocer numerosas noticias. El documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, protagonizado por Rocío Carrasco supuso un duro varapalo para Olga Moreno.

Este documental afectó de lleno a Olga Moreno al poner a la familia Flores Moreno patas arriba en mitad de un enfrentamiento legal.

A pesar de lo vivido estos años, hemos podido ver cómo Olga Moreno seguía con su vida, luciendo unos conjuntos de lo más ideales. Uno de los outfits que Olga Moreno esconde en su armario no pasa desapercibido.

El look sport chic de Olga Moreno

Uno de los looks con los que hemos visto a nuestra Olga Moreno se basa en un look sport chic. Este look está formado por prendas de lo más sencillas, pero en las que podemos observar tonos de lo más llamativos. Todo un outfit que no podía sentarle mejor.

Olga Moreno ha optado por combinar de una manera muy chic, un body lila con una blazer bastante larga de color blanco. Un tono de lo más acertado con el que vemos a muchas celebridades.

La blazer larguísima, ha decidido llevarla abierta y conjuntada con unos pantalones vaqueros pitillo con un detalle de rotura en la rodilla. Otra de las tendencias que estamos viendo en estas últimas temporadas.

Olga Moreno ha lucido este increíble look chic añadiéndole ese toque sport para conseguir un resultado de lo más acertado. La mujer de Antonio David Flores, ha decidido añadir unos llamativos sneakers de la marca Adidas para este toque sport.

Además, Olga Moreno ha ido un paso más allá y ha complementado este look con una riñonera de lo más original en un color plateado.

Olga Moreno utiliza prendas que no son de su propia tienda

A pesar de ver casi siempre a Olga Moreno vestida con muchas de las prendas de su propia tienda, también le gusta salirse de la rutina. El negocio Olé y Amén, es una de las tiendas de Olga Moreno con bastante éxito que cuenta con miles de seguidores y varios artículos.

Olé y Amén se identifica dentro de su página web como moda, exclusividad, diseño y sueños. Una industria dónde Olga Moreno ha podido reflejar en cada una de las prendas un poco de su personalidad.

En esta ocasión hemos comprobado que las prendas que conforman el look sport chic de Olga Moreno no se encuentran en la web. Pero para conseguir este estilismo existen varias tiendas donde podemos encontrar las prendas que necesitamos.

Las prendas necesarias para el look sport chic

Aunque no hayamos encontrado en la tienda de Olga Moreno las prendas que necesitamos para conseguir este tremendo estilismo, os enseñamos donde podemos empezar a buscar.

Tiendas como Zara, Stradivarius, Lefties, Pull&Bear o Mango, son una buena opción para buscar los artículos que necesitamos.

Lo primero que necesitamos en conseguir un top de color lila, para ello podemos encontrar en Pull and Bear, uno por 19,90 €. En Zara podemos encontrar los pantalones pitillo con rotura por poco más de 20 €.

En lo que respecta a la blazer, podemos encontrarla en diferentes tiendas, pero en Mango hay disponible una blazer de corte masculino por 59,99 €.

Para completar nuestro outfit con una riñonera como la de Olga Moreno, hay una lúrex plateada de la marca MWOEP, por 19,68 €.

Esto es lo que necesitaríamos para poder conseguir este look sport chic de la mano de Olga Moreno.

