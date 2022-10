Olga Moreno, rota al salir a la luz su gran secreto y cortar la relación

Olga Moreno es una de las personas de las que más se está hablando ahora en el mundo del corazón. En muy poco tiempo ha protagonizado tres tramas distintas de las que no sabe cómo salir.

La diseñadora de moda sigue dando titulares con cada paso que da. Hace muy poco tiempo que Moreno anunciaba a través de una exclusiva su relación con su representante Agustín Etienne.

Ella estaría muy feliz con esta nueva relación de la que reconoció "sentir mariposas en el estómago". Sin embargo, no a todos ha sentado bien esta decisión.

Olga Moreno no compartió este momento especial con su querida Rocío Flores. Ella se siente "traicionada" al haberse enterado de la relación por medio de una revista.

La diseñadora de moda también lleva un ajetreado verano con su amistad con Ana Luque. Muchas idas y venidas por las que parece que su la relación está completamente rota.

Olga Moreno se siente traicionada

La trifulca entre Ana Luque y Olga Moreno se ha trasladado a revistas, televisiones y demás medios de comunicación que quieren conocer la última hora de la gran amistad que tenían.

Hay que recordar por qué empezó todo para entender por qué su amistad está más que rota a día de hoy. Olga Moreno fue a concursar a Supervivientes en la edición del año pasado y le pidió a su amiga que la defendiera en los platós.

La mujer de Antonio David no iba en un buen momento personal. Acababa de arrancar el programa de Rocío, contar la verdad para seguir viva y su amiga también tuvo que hacer frente a esto durante los debates y las galas.

La diseñadora ganó el concurso por todo el trabajo que había hecho en la isla, pero también por la buena defensa que le había proporcionado su amiga Luque.

En la edición de este año, el programa llama a Ana para participar y ella acepta sin pensárselo. De la misma manera, le pide a Olga que la defienda, la cual acepta encantada.

El problema surge cuando Ana Luque es eliminada del concurso y llega a España y ve la defensa que le ha hecho su amiga. Considera que no es la mejor, como ella sí lo hizo y se lo echa en cara.

Olga Moreno le recrimina que ella tampoco la avisó antes de aceptar el concurso, dado que daba a entender que Ana Luque se había hecho conocida gracias a ella.

La gran amistad que parecían tener, se rompió por un concurso y por una defensa regular. El último episodio de su amistad fue hace una semana cuando la de Almería iba a entrar a un centro de belleza y le avisan de que su examiga se encuentra dentro.

Sin llegar a entrar, se da la vuelta y va a hacer tiempo mirando otras tiendas. Los periodistas le cuentan la situación a la sevillana cuando sale de la tienda y ella no da crédito.

Sin embargo, ahora Ana Luque ha contado el por qué y ha dado sus motivos en exclusiva para la revista Lecturas.

La verdad de la mejor amiga de Olga Moreno

Luque ha dado una entrevista en su casa en la que da su verdadera opinión sobre el conflicto de su amistad. "He tenido que ir a defenderla cuatro meses. Nadie lo ve. Dejé aquí a mis niñas y a mi marido y me lo he pagado todo".

Cuatro meses en los que Ana Luque estuvo de plató en plató: "Me he dejado mi sueldo, me he gastado lo que no está escrito". Palabras a las que hace referencia con su vestimenta.

"Todos los días un modelito para ir impecable. Yo era el espejo de ella en plató y quería que se sintiera orgullosa de mí", confesó a Lecturas.

Sin embargo, nadie de su familia se lo agradeció, "en cuatro meses no ha habido una llamada de nadie de la familia para alentarme. Solo alguna vez me llamaron para criticar porque, según ellos, había metido la pata".