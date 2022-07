Olga Moreno, rota de dolor al confirmarse los rumores de boda

Marta Riesco no puede ser más feliz al lado de Antonio David Flores y se le nota. Tras haberlo pasado bastante mal estos últimos meses, la reportera por fin parece haber encontrado la estabilidad que tanto necesitaba.

Así, en una reciente entrevista reconoce que incluso se le pone "la piel de gallina cuando piensa en lo feliz que es".

"Ya era hora. Bastante mal lo he pasado y me lo merecía. Ojalá quedarme así por favor", manifiesta. Además, Riesco asegura que, sin duda, "lo que más me ha gustado es poder compartir momentos con Rocío Flores".

| Gtres

"La quiero muchísimo. No hay ningún problema, estamos muy unidos todos y eso es algo que iba a pasar en el momento en el que nos dejaran respirar. Que dure la calma", añade al respecto sobre su actual relación con la hija de Antonio David.

Por otro lado, Marta no ha dudado en dejar claros sus planes de futuro con el exguardia civil, y es que tiene muchas ganas de pasar por el altar.

"Antonio David, lo quiero todo contigo. Me quiero casar, tener hijos. Estoy loca de amor, loca de contenta", se ha declarado abiertamente.

| Gtres

"Los dos enamorados creo que es el paso que vamos a dar, claro que sí, todavía no, pero lo vamos a dar".

Unas declaraciones que pueden haber dolido mucho a Olga Moreno, que sigue intentando rehacer su vida tras el divorcio.

A pesar de los obstáculos que se ha encontrado, Riesco insiste en que sigue buscando "nuevas oportunidades para continuar en ese mundo que a los dos tanto nos gusta".

Olga Moreno reacciona a los planes de boda de Antonio David

De esa forma, y a pesar de que los escándalos han puesto en juego su trabajo en Mediaset y la han apartado a un segundo plano, ella se niega a alejarse de la televisión.

"Con toda la fuerza del mundo para ponerle ganas y pasión a lo que más me gusta: mi profesión. Ganas de que veáis todo lo bueno y nuevo que está por llegar", compartía hace poco Riesco en redes sociales. "Nunca he perdido la perspectiva de por qué estudié periodismo: para contar historias reales".

Harta de las críticas que recibe de manera continua, la reportera defiende el trabajo que le ha costado llegar a donde está hoy en día.

| Instagram

"Todo lo poco o mucho que he conseguido en mi trabajo solo se debe a una cosa: a mi esfuerzo. No permitáis que nadie os diga que no sois lo suficientemente buenos, que nadie os apague utilizando vuestra vida personal para intentar avergonzaros", confiesa a sus seguidores.

"Que nadie use vuestro pasado adolescente o vuestra imagen de hace años para humillaros", les recomienda.

"Y a todos los que lo intentaron conmigo (que son muchos) solo deciros que: 'En las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior había un verano invencible'".

| Redes sociales

Por su parte, Olga Moreno parece no querer saber nada de los medios. De hecho, incluso se ha negado a volver a Telecinco para entregar el cheque al ganador de Supervivientes.

Todo para evitar encontrarse cara a cara con aquellos que considera que tanto daño le han hecho, y entre los que se encontraría Jorge Javier Vázquez.

"Se acerca el momento de conocer el nombre del ganador de Supervivientes 2022 y en este plató no puede faltar mi querida Lara Álvarez con el talón de los 200.000 euros", comentaba el presentador.

"Tenemos que decir que el programa ha invitado a la ganadora de la anterior edición a entregar el talón, como viene siendo habitual en cada edición, pero ha declinado la invitación y por eso Lara será la encargada de entregarlo".

A Olga se le suman los frentes abiertos, y es que también debe enfrentarse a la traición de una de sus grandes amigas, Ana Luque. Además del distanciamiento con la que consideraba su hija, Rocío Flores, que parece haberse unido a la nueva pareja de su padre.