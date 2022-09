Olga Moreno respira al ver dónde y con quién está su hija Lola después de lo sucedido

Olga Moreno puede tener muchos defectos, pero hay una virtud que todo el mundo le reconoce. Es una madraza, que lo ha dado todo por su hija, Lola. Ella y Antonio David Flores tuvieron a la pequeña en 2012.

Nació un 28 de diciembre de hace casi 10 años y colmó de felicidad a la pareja, pese a estar viviendo entonces una batalla con la primera mujer de Antonio David. Olga, siempre ha apoyado al que todavía es su marido oficialmente y ha luchado por la unidad familiar.

Así pues, la sevillana se ha hecho cargo durante muchos años de Ro y David, los otros hijos del exguardia civil. A raíz de la crisis familiar que se vivió en su momento en casa de Rociíto, primero Ro y después David decidieron vivir con su padre.

De esta manera, Olga ha actuado como madre de los dos hijos mayores de su pareja y los quiere como si fueran sus hijos. Tanto es así, que al producirse la sonada separación entre Olga y su marido, el hijo mayor de este, se queda a vivir con ella. A día de hoy, David sigue viviendo con Olga en el domicilio que un día compartió con el exguardia civil.

Lola, la pequeña de la familia, siente devoción por sus hermanos mayores. Olga tiene un objetivo prioritario en la vida y lo está cumpliendo con creces

Olga Moreno aleja el vendaval mediático de su casa

Olga Moreno ha protagonizado muchas horas de televisión y páginas de las revistas durante este último año. Principalmente por su mediática separación y también por la supuesta infidelidad de su marido con Marta Riesco. Ella ha aguantado carros y carretas en silencio, sin hablar del tema e intentando mantener la compostura.

De casa a su tienda, de su tienda a casa y ya con la llegada del verano, saliendo con amigos, tranquilamente. Fue la exclusiva que dio en una revista la que marcó el punto de inflexión definitivo en su vida.

Olga es ahora una mujer nueva, que ya ha superado el bache emocional y que está dispuesta a empezar una nueva vida. Eso sí, al lado de Lola y de David y manteniendo una magnífica relación con Ro Flores.

Durante todo este tiempo, su obsesión ha sido mantener protegida a su hija pequeña de los flashes. Así pues, Lola ha sido, lógicamente, consciente de que sus padres ya no están juntos, pero no ha vivido la presión del momento.

Ha pasado un verano tranquila, de vacaciones y en familia. Ahora, que parece que las cosas vuelven a su sitio y que cada cual va encontrando su lugar, la pequeña vuelve al cole.

Olga presume de hija en sus redes sociales

Olga respira tranquila al ver que su hija está bien, que se ha adaptado bien a los cambios familiares y que empieza el curso escolar con normalidad. Para demostrarlo, ha compartido una bonita foto de su hija, con la mochila y preparada para su primer día de clase.

| Instagram

Que la niña haya empezado el colegio dará un poco más de margen a Olga para dedicarse más intensamente a sus actividades y a su tienda.

También la dará más tiempo libre para quedar con amistades que hace tiempo que no ve e incluso para negociar su vuelta a la televisión. Ofertas no le faltan y ella no descarta aceptar alguna. Esto le reportaría unos buenos ingresos para hacer frente a su día a día.

Por su parte, Antonio David también tiene en Lola a la niña de sus ojos. Pese a que ahora vive a caballo entre Málaga y Madrid, padre e hija tienen contacto a diario y se quieren con locura. Aun separados, afirman que siguen siendo todos una familia unida.