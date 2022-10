Olga Moreno, relacionada con Íñigo Onieva tras salir la mentira que nadie perdona

Olga Moreno ha roto su silencio, y como era de esperar lo hizo en una exclusiva. Confirmaba que estaba enamorada de un hombre, con el que había vuelto a ilusionarse. El pasado mes de julio, algunos medios como Informalia, ya dejaban entrever que podría tener una relación.

A los pocos días ella se encargó de desmentirlo en la revista Hola. Incluso se reía con lo que consideraba una ocurrencia de algunos. Pero se acaba de demostrar que la que mentía era ella.

Olga Moreno ha ocultado la verdad sobre la relación

De hecho, algunos vinculan a Olga Moreno con uno de los hombres del momento. No tiene ningún tipo de relación con Íñigo Onieva, pero sí que coinciden en su facilidad para mentir. Ambos han sido pillados por los medios negando evidencias.

No obstante, el 'delito' de la sevillana no es nada comparado con el del ingeniero. Ella está soltera y no tiene la obligación de dar explicaciones a nadie. Todo lo contrario que Íñigo, que ha sido sorprendido en un vídeo engañando a su chica.

Hace un par de meses la publicación le preguntaba si era cierto que mantenía un idilio con su mánager Agustín Etienne. Con rotundidad negaba cualquier tipo de romance con él y aseguraba que "eso es mentira". Lo definía únicamente de "representante y amigo, nada más".

Mostraba su malestar ante los constantes rumores que la relacionaban con distintos hombres. "Estoy harta de que me inventen novio, ya me da igual lo que digan, es más de lo mismo", apuntaba. Con cierto cinismo contaba que se pasaban "todo el día buscándome pareja".

Insistía en que continuaría viéndose con Agustín "porque lleva mis asuntos profesionales. No tengo por qué esconderme", defendía. Todo esto mientras aseguraba que "no estoy para novios".

Olga Moreno recalcaba en aquella entrevista que "de lo que menos ganas tengo ahora es de echarme un novio". Indicaba que estaba atravesando por una etapa muy satisfactoria saliendo con amigos y "me lo paso muy bien". En su opinión, lo que necesitaba de verdad era "una etapa de tranquilidad, no estoy para flechazos".

Confiaba en que no apareciera "un nuevo amor en su vida". Todo esto mientras ya era una realidad su romance con el representante. Trataron de alargarlo lo máximo posible para sacarle un rendimiento económico a esta historia, como se pudo comprobar.

En aquel instante admitía que estaba "súper bien", pero eso no implicaba que estuviera enamorada. Solo hicieron falta dos meses para que cambiara su versión y reconociera lo feliz que era al lado de su nueva pareja. "He encontrado a un hombre que me hace feliz", recoge la portada de la revista Semana.

Ya se sabe que en ocasiones el dinero puede hacernos cambiar de opinión en muy poco tiempo. Y eso es lo que pudo sucederle a ella.

Olga Moreno está encantada

Olga Moreno cumplirá en cuestión de días 47 años. Y todo hace indicar que el próximo 3 de octubre soplará las velas en compañía de su novio. Cuenta en la entrevista que "he encontrado a un hombre", refiriéndose a Agustín.

Desvela que durante un tiempo se tuvo que trabajar la conquista. "Desde hace algunos meses le tiraba los tejos". Una vez que se separó de Antonio David empezó a pasar más tiempo en la capital y "salíamos con sus amigos, mis amigas", explica.

En alguna ocasión le advirtió que "terminaríamos juntos, aunque él se reía de mis ocurrencias". Posiblemente no fuera su intención iniciar un romance con su representada. Sobre todo porque también lleva los asuntos profesionales del exguardia civil.

Olga Moreno, en cualquier caso, quedó retratada con sus palabras. Negó algo que era evidente y que habían adelantado algunos medios.

