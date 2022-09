Olga Moreno y su novio prometen no hablar del embarazo porque todo está en peligro

Olga Moreno está en boda de todos porque en Sálvame ha demostrado que mantiene una relación especial con su representante. Según cuentan, llevarían más de dos meses siendo pareja y los amigos de la empresaria han confirmado la noticia. Esto ha hecho que una persona muy importante se sienta decepcionada: Rocío Flores, quien ha puesto todo en peligro.

Olga Moreno debe tener mucho cuidado porque la hija de su exmarido ya estuvo enfadada una vez y ahora podría pasar lo mismo. La influencer conoce a Agustín Etienne, la nueva pareja de la andaluza, y ninguno de los dos le habría puesto al tanto del romance. El programa de Jorge Javier Vázquez insinúa que la relación entre Moreno y Rocío está pendiente de un hilo.

Olga siempre ha tenido un comportamiento excelente con la colaboradora y no quiere que nada cambie, por eso tendrá más cuidado. Muchos periodistas están hablando de su futuro embarazo porque Antonio David Flores confesó que estaba deseando ser abuelo. Los reporteros se acercarán a la malagueña para preguntarle, pero ella no responderá a ninguna pregunta.

Olga, según ha contado María Patiño en Sálvame, no puede dar un paso sin el consentimiento del padre de su hija Lola. Ya no está en televisión, pero supuestamente lo controla todo desde la distancia, por eso habló en su momento de su futuro nieto. El antiguo tertuliano, siempre según las teorías de Telecinco, quería cebar el tema para aumentar el interés sobre su familia.

Moreno consulta todas las proposiciones que le hacen con Agustín porque no solo es su novio, también su representante. El argentino es un gran profesional y sabe que hablar en estos momentos del primer hijo de Rocío Flores sería un gran error. Ninguno de ellos tocará el tema hasta que la hija de Rociíto vuelva a confiar en ellos, ahora está bastante molesta.

Olga Moreno sabe que el tema ya no es un secreto

Olga tiene mucha experiencia en los medios de comunicación y podría pronunciarse sin hacer daño a Rocío, pero no lo hará. Su representante le ha recomendado que sea más prudente que nunca, pues ahora sus pasos están demasiado vigilados. Una de sus grandes amigas, Marta López, se ha cansado de disimular y ha reconocido que la empresaria oculta algo.

Moreno no ha desmentido que haya vuelto a encontrar el amor, como sí hizo en otras ocasiones cuando había rumores parecidos. Marta cree que el silencio es determinante, por eso ha alzado la voz para anunciar que “algo hay”, aunque ellos no lo reconozcan en público. No es ningún secreto, al igual que tampoco lo es que Rocío Flores quiere ser madre joven.

La nieta de la Más Grande ha hablado del tema en varias ocasiones, incluso contó en sus redes que iba a preguntar a sus médicos. Se había sometido a una operación para cambiar su cuerpo y estaba asustada por las consecuencias. Necesitaba saber si su futuro embarazo tendría alguna complicación, algo que afortunadamente no sucederá.

Olga Moreno lleva un tiempo desaparecida

Olga podría dar su opinión sobre el bebé que ampliará la familia porque Antonio David ha tratado el tema con total naturalidad. “Sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo, lo que ha contado es real”, comentó Flores. Su hija había desvelado sus planes de futuro y había personas que no creían que quisiera tener un niño tan pronto.

Moreno hará cualquier cosa para recuperar la confianza de Rocío Flores, siempre han estado unidas y nada podrá separarlas. Es cierto que su vínculo corre peligro porque hay muchos asuntos en juego, pero superará el bache con una gran maestría. Entre otras cosas porque está muy bien aconsejada: Agustín Etienne, según Sálvame, sabrá qué hacer en cada momento.