Olga Moreno, impaciente por ver si el médico aprueba el embarazo y el bebé sale bien

Olga Moreno llamó la atención de la prensa desde el primer momento que empezó a salir con Antonio David Flores, padre de su hija Lola. Los medios se hicieron eco de su presencia y se dieron cuenta de que era un personaje bastante atractivo. Poco a poco ha ido ganando peso y actualmente es uno de los rostros más cotizados, por eso apenas puede tener secretos.

Olga Moreno se sometió a una operación estética hace unos meses que fue bastante delicada, lo hizo de la mano de Rocío Flores. La influencer confesó que el proceso de recuperación había sido tan duro que estaba arrepentida de haber dado el paso. Es cierto que su aspecto ha cambiado de forma radical, pero quizá no haya merecido la pena tanto sufrimiento.

Olga está preocupada porque Rocío le ha tenido que hacer una pregunta bastante seria a su médico y ya tiene la respuesta que buscaba. La colaboradora reconoció que tenía miedo de saber qué efectos tenía la operación en un futuro embarazo. Pasó por quirófano para cambiar su cuerpo y después se dio cuenta de que podría ser contraproducente, pero no quería resolver su duda.

Olga sabe que su antigua hijastra accedió a que sus seguidores le preguntaran por el tema y ella respondió a todas las preguntas. Uno de sus fans quiso saber qué pasaría con su futuro bebé, pues su cuerpo había cambiado mucho en un espacio de tiempo muy corto. “La verdad que no he querido preguntarle a mi doctora porque me da miedo saber la respuesta, en la siguiente revisión pregunto”, respondió.

Moreno está deseando que los especialistas aclaren la situación, pues sabe que Rocío quiere ser madre en un futuro cercano. El primero en hablar de este tema fue Antonio David Flores, quien reconoció que su pequeña tenía un instinto maternal muy desarrollado. “Sé que quiere ser madre y a mí me encantaría ser abuelo”, comentó en una de sus intervenciones.

Olga Moreno siempre ha mirado por el bien de su familia

Olga se ha separado de Antonio David, pero sigue teniendo una relación muy especial con los hijos del antiguo tertuliano de Sálvame. No ha renunciado a ellos, sobre todo a Rocío, pues siempre han estado unidas por algo muy especial que nunca se apagará. Está deseando que vaya a consulta a preguntar por su futuro niño, quiere que todo salga bien.

Moreno ha recibido muchas críticas, sobre todo por parte de Rociíto, pero lo único cierto es que simplemente se ha limitado a dar amor. Sabe que los nietos de la Más Grande han atravesado situaciones convulsas, por eso ha intentado ser tan comprensiva. De hecho en un primer momento no tenía buena relación con su hijastra, aunque el paso del tiempo les convirtió en inseparables.

La empresaria, haciendo gala de la solidaridad que le caracteriza, ha estado pendiente de la recuperación de Rocío Flores. La influencer está tan recuperada que posó en la portada de Semana en bañador y demostró que la operación había sido un éxito. Su cuerpo ha cambiado por completo, ya no es la misma y está dispuesta a hacer cualquier cosa por demostrarlo.

Olga Moreno también lo ha pasado bastante mal

Olga decidió pasar por quirófano para hacerse la misma operación de Rocío y ella también lo pasó realmente mal al ver las consecuencias. Es cierto que su figura ha mejorado notablemente, pero la recuperación ha sido lenta y dolorosa. También es verdad que cuenta con ventaja, pues no pretende quedarse embarazada, así que no tiene las mismas preocupaciones de la influencer.

Moreno estará al lado de los suyos siempre que lo necesiten, de hecho sigue teniendo mucho contacto con Antonio David Flores. Sabe que necesita llevarse bien con él porque hay una persona que siempre les unirá: Lola Flores, la pequeña de la familia. Por el bien de la menor han llegado rápido a un acuerdo de separación, aunque todavía no han firmado nada.