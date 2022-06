Olga Moreno reconoce que está ilusionada y presenta a quien le ha robado el corazón

No cabe duda de que Olga Moreno está viviendo una época muy difícil. Y es que, tras su ruptura con Antonio David, la vida de la sevillana ha ido de mal en peor por las constantes polémicas que la acechan diariamente.

No solo ha tenido que soportar que los fans de Rociíto la critiquen, sino también ha tenido que ver cómo su ex rehacía su vida. Asimismo, el exguardia civil no se tomaba la molestia de recuperarse tras su ruptura, sino que no dudaba en empezar una relación con Marta Riesco al poco tiempo.

Y, aunque Olga Moreno llevaba arrastrando una crisis matrimonial con Antonio David desde hacía un tiempo, lo cierto es que no se esperaba para nada ese duro golpe. Sobre todo, cuando todavía no se había tramitado el divorcio.

De momento, la situación continúa en la misma línea, con una Olga Moreno y un Antonio David todavía casados. Pero, es preciso señalar que el hecho de mantenerse alejada del foco mediático y de la polémica ha ayudado a la sevillana a recuperarse emocionalmente.

Sin duda, la ganadora de Supervivientes 2021 por fin ha pasado página y está superando su ruptura sentimental con el padre de su hija Lola. Tanto es así, que no duda en publicar en redes sociales lo ilusionada que se encuentra y algunos de los responsables de su felicidad.

Olga Moreno, ilusionada nuevamente

Poco a poco, Olga Moreno vuelve a ser la de antes después de ver que su todavía marido está más feliz que nunca al lado de Marta Riesco. Sin duda, una relación que podría haber empezado mucho antes de lo que ellos han comentado en varias ocasiones.

Por lo que, todo indica que Antonio David habría sido infiel a Olga Moreno con la cantante. Pero estos rumores han quedado atrás y la sevillana ya no los tiene en cuenta.

En los últimos meses, se ha visto a Olga recuperar su sonrisa. Y esto ha sido, en parte, gracias a sus dos pilares fundamentales: su hija Lola y su exhijastro, David Flores Carrasco.

Lo cierto es que el último de ellos siempre ha estado junto a Olga. Incluso, cuando se dio a conocer la noticia de la separación entre su padre con la sevillana, el hijo de Rociíto no dudó en ponerse en el bando de su exmadrastra.

La conexión que ambos han forjado con el paso del tiempo es tan fuerte que nada ni nadie los puede separar. De este modo, el nieto de Rocío Jurado no ha dudado en pasar sus vacaciones de verano junto a su hermana pequeña y a Olga.

La familia ha decidido descansar en El Palmar (Cádiz), donde están disfrutando de los días soleados y de playa. Olga Moreno se encuentra dichosa de estar al lado de dos de sus seres más queridos.

No obstante, en el día de ayer salió a la luz una inesperada amistad entre la sevillana con un conocido personaje público. Sin duda, otro gran apoyo para la ganadora de Supervivientes que la ha ayudado a desconectar de toda la polémica que hay alrededor suya.

Nos estamos refiriendo, nada más y nada menos, que a Irene Rosales. Así es, la mujer de Kiko Rivera no dudaba en asistir al concierto de Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo. Un evento que tampoco se perdía la ex de Antonio David.

Por lo que ambas coincidieron y no dudaron en posar juntas para una foto que, más tarde, colgó la propia Olga Moreno. "Bonita por dentro y por fuera", escribía la sevillana refiriéndose a Irene Rosales.

Olga Moreno se apoya en Irene Rosales

Sin duda, nadie se esperaba la amistad entre dos de los miembros de los clanes más polémicos del mundo de la televisión: el clan Pantoja y el clan Flores-Moreno. Una foto que ha dado mucho de que hablar porque todo indica que Olga Moreno cuenta con un nuevo apoyo.

Lo cierto es que, aunque Irene Rosales ya tiene que lidiar con su propia polémica familiar, no ha dudado en posicionarse indirectamente a favor de la sevillana respecto al escándalo Carrasco-Flores-Moreno.

A su vez, la mujer de Kiko Rivera ha ayudado a su nueva amiga a superar su ruptura con Antonio David. Y es que lo que más necesita ahora Olga Moreno es rodearse de buena gente que la apoye emocionalmente.

Y, sobre todo, que la mantengan alejada de la polémica. Pero, para su desgracia, por mucho que quiera evitar el escándalo, siempre vuelve a estar en el ojo del huracán por una cosa o por otra.