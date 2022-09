Olga Moreno y su hija Lola se niegan a vivir con él después de lo último que ha hecho

Desde que se conoció que Antonio David y Olga Moreno se separaban, no han parado de surgir los rumores de posibles nuevas parejas. Aunque Antonio David no tardó en confirmar su relación con Marta Riesco, Olga Moreno prefirió mantenerse al margen y abandonar la vida pública.

La ganadora de Supervivientes 2021 optó por alejarse de los focos de la televisión tras todo el revuelo mediático. En los últimos meses, poco se ha conocido sobre la vida de Olga Moreno. Rocío Flores subía una instantánea a Instagram donde se les veía a ambas, dejando así entrever que había recuperado la relación.

Aunque el hermetismo de Olga Moreno parece que está llegando a su fin. El pasado fin de semana, salía la noticia que hacía saltar todas las alarmas. Olga parece haber encontrado una nueva ilusión.

Sin embargo, varias personas cercanas al entorno de Moreno parecen no estar de acuerdo con estas informaciones.

Olga Moreno, ¿enamorada supuestamente de su representante?

El pasado fin de semana saltaba la bomba de que Olga Moreno habría logrado superar definitivamente a Antonio David con un nuevo hombre. El paparazzi Sergio Garrido anunciaba, en Ya es verano, que había sido la propia Olga quien se lo había confirmado.

| Instagram

"Ella está súper feliz. Me dijo que estaba ilusionada y hacía mucho tiempo que no sentía esto", comentaba el paparazzi. Se lo confesó en una boda de un amigo en común: "me enseño una foto, y me dijo que era su nueva ilusión".

"Es un hombre guapo que pisa mucho Telecinco (detrás de las cámaras) y que todos en el plató conocen", revelaba el periodista ante el asombro de los colaboradores. El paparazzi no quiso revelar el nombre de esta persona. Sin embargo, todo el mundo comenzó a especular sobre la identidad de este hombre.

Y todo apuntaba a que se trataba de Agustín Etienne, su representante. Pero no solo se trata del representante de Olga Moreno, sino también de todo el clan Flores.

Agustín Etienne habría sido quien impulsó la carrera televisiva de Olga Moreno. Y quien le animó a participar en Supervivientes 2021, concurso del que salió proclamada ganadora.

Olga Moreno prefiere seguir alejada del foco mediático

Olga, por el momento, ha preferido mantenerse alejada de los medios y no dar muchas explicaciones sobre lo que hace con su vida. En una reciente entrevista para La Razón en el mes de julio, Olga Moreno declaró que no buscaba atarse a ninguna pareja: “No tengo novio, ni quiero. Por lo menos de momento..."

"No sé lo que puede pasar el día de mañana, y ver si dentro de un mes me va a salir alguien y me vas a tomar por embustera", confesaba Moreno.

| GTRES

“Quiero esperar un añito porque ahora no me apetece". Por aquel entonces, los rumores de su posible affaire con su representante ya sonaba con fuerza, y Moreno no dudó en aclararlo: "¿Pero con mi 'repre'? Ya lo que me faltaba... Es muy mono y lo que tú quieras, pero no me he fijado en la vida en él”, respondía Olga Moreno.

Además, amigos cercanos a su entorno como Jorge Pérez se pronunciaba sobre el tema: "Pongo la mano en el fuego a que no hay nada entre ambos... Nada de nada, que va, que va”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Como viene siendo habitual, cuando una noticia de este calibre salta, empiezan a desatarse todo tipo de especulaciones. Incluso, algunos medios llegaron a afirmar que ya estaban viviendo juntos, pero, de momento, esto solo son rumores.