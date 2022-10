Olga Moreno se harta y le recuerda a Rocío Flores qué sucede con su hermana pequeña

Todo el mundo está pendiente de lo que hace o deja de hacer la pareja del momento: la formada por Olga Moreno y Agustín Etienne. Y es que desde que la misma exmujer de Antonio David Flores confirmó que mantenía una relación sentimental con su representante en Semana, todos los medios tienen puesta su atención en ellos.

Para esta revista, la sevillana habló alto y claro sobre su nuevo romance con el argentino, con quien, además, mantiene una larga y consolidada amistad desde hacía algunos años.

No cabe duda de que Olga Moreno está dichosa de haber podido rehacer su vida al lado de una persona de confianza. Sin embargo, no a todo el mundo le ha alegrado el hecho de que la ganadora de Supervivientes 2021 se haya ilusionado nuevamente. De hecho, Rocío Flores, es una de ellas, ya que se sentía traicionada por enterarse del noviazgo por la prensa y no por los mismos Olga Moreno y Agustín Etienne.

Pero la pregunta que es inevitable no plantearnos es: ¿cuál es la verdadera opinión de la joven al respecto? Así ha sido su reacción cuando ha sido preguntada por ello.

| GTRES

La fría reacción de Rocío Flores respecto a Olga Moreno y Agustín Etienne

"He encontrado a un hombre que me hace feliz", era la frase que se podía leer en la portada de Semana en la que Olga Moreno aparecía radiante. Con estas palabras, así confirmaba la ganadora de Supervivientes 2021 que había encontrado nuevamente el amor al lado de su amigo Agustín Etienne, representante de la familia Flores-Moreno.

Sin embargo, no solo pillaba por sorpresa a todos los medios de comunicación, sino también a los mismos familiares de la sevillana. Así es, ni David ni Rocío Flores podrían no haberse enterado del nuevo noviazgo de su exmadrastra hasta que esta no lo anunció públicamente. Justamente, por esta razón, todo el mundo era consciente de que la relación entre la joven y la exmujer de Antonio David podría romperse definitivamente.

De hecho, todo apuntaba a que iba a ser así porque la influencer dejó de seguir en redes sociales a Olga Moreno nada más salir a la luz esta impactante noticia. Todos estos rumores que parecían indicar que la relación entre ellas dos estaba acabada crecieron más justamente en el día de ayer, 13 de octubre.

Fue el pasado jueves cuando Olga Moreno vio que su exhijastra celebró, con un día de antelación, su 26 cumpleaños junto a algunos de sus allegados. En la fiesta que se organizó se encontraban, como era de esperar, Antonio David, y, nada más y nada menos, que Marta Riesco, la pareja del exguardia civil.

Eso sí, no había ni rastro de la sevillana. No solo no aparecía en la celebración, sino que tampoco felicitó públicamente a su querida Rocío, como ha hecho en años anteriores. Por estas mismas razones, la prensa no ha dudado en pedir explicaciones a la influencer.

"No voy a comentar nada, gracias", empezaba diciendo sobre si es cierta la teoría que apunta a que el argentino ha dejado de ser su representante. En la misma línea, tampoco quiso pronunciarse respecto a si había recibido una felicitación por parte de la exmujer de su padre. "No voy a comentar nada", insistía.

A pesar de que la joven no soltó prenda, lo cierto es que sí se pudo percibir la actitud que adoptaba al ser preguntada por todo este tipo de polémicas. Su semblante era frío, distante y distaba mucho de parecer alegre.

| Instagram: rotrece

La verdadera relación de Olga Moreno y Agustín Etienne

Por otro lado, la exhijastra de Olga Moreno tampoco quiso hablar públicamente sobre los rumores que indican que la relación entre la sevillana y el representante es una farsa. Hace una semana, salieron a la luz unas imágenes en las que se veía a la supuesta feliz pareja con una actitud de lo más tensa y reservada.

Un testigo que presenció la última cena de los tortolitos reveló que el argentino se pasó toda la velada hablando por teléfono y no le hizo el menor caso a Moreno. Tal y como se puede observar, la exmujer de Antonio David está visiblemente seria durante toda la cena e incluso aburrida al ver que su pareja está con el teléfono.

Con lo cual, esta actitud distante demostraría cómo es la verdadera relación entre ellos dos cuando no están las cámaras presentes.

