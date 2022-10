Olga Moreno habla por primera vez del cáncer de su madre y pide ayuda

Olga Moreno se ha armado de valor y ha visitado El Programa de Ana Rosa para desvelar cómo ha sido su separación de Antonio David. “Lo peor no fue la ruptura, lo más duro fue contárselo a Lola”, comenta haciendo alusión a su hija pequeña. Más adelante ha explicado que se le han juntado varios problemas y hay uno que le robó la sonrisa durante mucho tiempo.

Olga Moreno ha dado un paso adelante y ha desvelado que su madre ha estado enferma de cáncer, eso es lo único que le importa. Se ha dado cuenta de que el amor no es tan dañino como parece, lo que realmente importa es ver en peligro a alguien querido. Sabe que Ana Rosa ha pasado por el mismo problema, por eso ha pronunciado una frase que ha emocionado a la presentadora.

Olga se ha sentido muy cómoda, pues Quintana se ha insertado por conocer el estado de salud de su familiar. “Mi madre está bien, es una mujer luchadora y al final los que sufrimos somos nosotros. A mí me ha dolido el corazón cuando me contaron lo de mi madre, eso sí que es difícil”, ha declarado en Telecinco.

Olga ha estado muy cómoda durante toda la entrevista, por eso ha contado en qué punto se encuentra su situación legal. Ha pedido ayuda a la justicia para formalizar su divorcio, pero no es un tema que le corra prisa porque confía en Antonio David Flores. Dice que durante el verano ha tenido “muchas cosas en la cabeza”, por eso no quería ponerse en manos de abogados.

“Llegó un momento en el que tuve que seguir, no quería salir y no quería arreglarme, pero hay personas que me han ayudado mucho. Una de esas personas es Rocío y la otra es Agus”, comenta haciendo referencia a su actual pareja. “Empecé a salir y a entrar sin ganas, pero poquito a poco y Agustín me ha ayudado mucho, he llorado mucho con él”.

Olga ha prometido que su noviazgo con Agustín ha empezado mucho más tarde de lo que el público piensa. Es cierto que llevaba un tiempo fijándose en él, pero no se atrevía a dar el paso porque todavía seguía pensando en Antonio David. Ahora sabe que su matrimonio es pasado, por eso ha pedido ayuda para cerrar la etapa y seguir caminando.

“Yo en mi vida me había fijado en él, es un representante número 1 porque nos cuida y de la noche a la mañana surgió. Yo le decía que al final íbamos a terminar juntos porque él me atraía, pero me daba largas y al final me dio una cita. Llevamos juntos un mes y algo, por eso no quiero decir que estoy enamorada, solo digo que estoy muy feliz”.

Moreno ha confesado que Rocío Flores no se ha tomado bien que haya vuelto a enamorarse, de hecho le ha lanzado un reproche. Piensa que la influencer no se ha portado bien con Etienne, cree que debería haber sido más generosa.

“No sé si ha provocado un distanciamiento con Rocío, pero quiero decir que ella se ha enterado antes de que saliera en la prensa. Se ha enterado antes que mi hija, que mi madre y que mis amigos, yo la llamé y se lo conté, no me lo cogía y le mandé un mensaje. No entiendo que haya dejado a Agustín de representante porque ellos se quieren mucho y él se ha portado muy bien”.

Olga está cansada de escuchar rumores que no se ajustan a la verdad y ha dejado por qué no se ha divorciado todavía. Su madre ha estado enferma y lo único que le importaba era su salud, por eso no ha recurrido antes a la justicia. Tiene muy buen trato con Antonio David y no lo considera necesario, sabe que no van a tener problemas.

“A mí encontrar a Agustín me ha ayudado mucho, encontrar una ilusión ha sido muy bueno, pero yo he sido feliz con mi exmarido. Todavía no nos hemos divorciado, quiero hacerlo porque tengo que cerrar etapas y él también quiere. Es una cosa que no hemos hablado antes, pero es que teníamos muchas cosas en la cabeza y no me corre prisa”.