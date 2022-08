Olga Moreno habla del cáncer y confiesa que está preocupada al no saber qué pasará

Olga Moreno siempre ha intentado estar al margen de los medios, pero desde que se separó de Antonio David Flores su situación ha cambiado. Tiene que dar explicaciones porque el público quiere saber cómo se encuentra y ella no quiere que nadie se confunda. Su estado de ánimo se ha visto alterado por muchos factores, no solo por su ruptura con el antiguo colaborador de Sálvame.

Olga Moreno ha confesado que la persona más importante de su vida se ha visto obligada a luchar contra el cáncer: su madre Rosa. Hace unas semanas concedió una entrevista en Déjate querer y explicó que estaba preocupada porque no sabía cómo iba a ser el futuro. Estaba recuperada, pero es imposible asegurar que no volverá a pasar por lo mismo.

Olga disfruta de una conexión especial con sus seguidores, por eso, quiso desvelar todo lo que estaba sucediendo en su vida. Rosa acababa de recibir un aviso, de ahí que estuviera tan emocionada durante su participación en Déjate querer. La ex de Antonio David sabe que lo mejor es ser sincera, por eso, admitió que estaba bastante asustada.

“Hoy me ha pasado algo muy triste, me han dicho una cosa de mi mamá y estoy un poco emocionada. Está bien, pero podía estar mejor. Es una mujer fuerte y luchadora, tiene un problema que está a la orden del día y lo va a superar”, explicó Moreno.

Olga siempre ha confiado en su familia, sabe que sin ellos hubiera sido imposible superar el bache al que ha tenido que enfrentarse. Está separada del padre de su hija, pero eso no quiere decir que no le apoye: irá con él hasta el final. Este posicionamiento le ha jugado una mala pasada y muchos rostros de Telecinco le atacan sin piedad, como, por ejemplo, Jorge Javier Vázquez.

Olga Moreno explica las consecuencias de la enfermedad

Olga quiere lo mejor para Rosa, ya que es una mujer extremadamente discreta que nunca ha intervenido en los medios de comunicación. Le hizo una llamada cuando estaba en Supervivientes 2021, pero no ha vuelto a participar porque no se siente cómoda. Podría haber ganado mucho dinero, aunque ha optado por otro camino bastante más calmado.

Moreno, en un ataque de sinceridad, desveló que su madre lo estaba pasando realmente mal por un cáncer que no le dejaba tranquila. Había superado la enfermedad, aunque dio a entender que todavía no tenía el futuro asegurado. La suerte es que es una persona fuerte, confiaba en ella y sabía que iba a vencer todo lo que se le pusiera por delante.

“Lo superó, pero me marcó. Le cortaron un pecho y ella nos daba fuerzas. Es una mujer muy alegre y llena de vida”, explicó en Déjate querer.

La andaluza aseguró que Rosa había seguido a su lado en todo momento, a pesar de que su estado no era el más recomendable. La matriarca sabía que su hija lo estaba pasando mal por su situación sentimental y no le soltó la mano. “En esta etapa, me está ayudando muchísimo, pero yo tampoco quiero preocuparla con mis cosas”.

Olga Moreno se ha quedado con lo más importante

Olga siempre ha sabido que su separación de Antonio David iba a ser complicada porque eran una pareja muy mediática. El público se posicionó en dos bandos y afortunadamente ella ha tenido más apoyo, aunque él tampoco ha quedado mal. Han conseguido algo realmente complicado: guardar las formas y solucionar los problemas dentro de casa.

Moreno ha hecho un esfuerzo porque para ella lo importante es el bienestar de su hija y de David Flores. No ha hablado mal de su exmarido en ningún momento, puede presumir de haber tenido un comportamiento brillante. Tiene todavía más mérito si recordamos que su madre ha estado enferma, ha demostrado ser muy fuerte.