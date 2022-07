Olga Moreno defrauda a quien más quiere y la lía en la final de Supervivientes

Olga Moreno está en una fase de su vida en la que todo puede torcerse en el momento menos pensado. Tras muchos meses de silencio, pese a que alrededor suyo el ruido mediático y familiar era ensordecedor, poco a poco va retomando las riendas de su vida.

Estuvo varios meses, desde que empezaran las especulaciones sobre su ruptura con Antonio David esperando pacientemente a que la situación en casa se arreglara. No lo logró y su todavía marido anunció la separación.

Luego estuvo otros meses más esperando a que él recapacitara y tampoco lo hizo. Hasta que se hartó y decidió conceder una entrevista exclusiva dando su versión de los hechos.

Desde entonces, ha ido dosificando sus apariciones televisivas aunque sin desvincularse del todo de los medios. Hay que facturar y su tienda de moda seguramente no da para tanto.

Tras una entrevista en Déjate querer, Olga se reincorporó a los debates de Supervivientes. Como flamante ganadora de la última edición del reality, siempre ha tenido las puertas abiertas a participar como comentarista de la edición actual. Hay, no obstante, un problema.

El presentador titular es Jorge Javier Vázquez, íntimo enemigo suyo y gran defensor de Rociíto, su enemiga pública número uno. Esto ha complicado las cosas, pues Olga siempre ha ido al programa evitando coincidir en plató con Jorge.

En la final de esta noche, Olga tendría que acudir sí o sí a entregar el premio al nuevo ganador, como manda la tradición

Olga Moreno se desmarca y la lía con la final de Supervivientes

Olga tiene mucho carácter y marca sus propios tiempos. El día decisivo de la final de Supervivientes ha llegado y todo el mundo espera el momento en el que ella y Jorge coincidan, dando el cheque al ganador.

La sevillana se ha desmarcado asegurando que no va a estar en la final. De esta manera rompe con la costumbre de que cada ganador pasa el relevo a su sucesor.

Olga no quiere ir a la gala, según Joaquín Prat "porque Jorge Javier le ha dado hasta en el cielo del paladar. No la soporta y entiendo que ella no le soporta a él".

En Telecinco, varios tertulianos han coincidido que Olga debería demostrar más profesionalidad y no dejarse llevar por sus problemas personales. Lequio, fiel a su estilo, la ha definido como una "Virgen Dolorosa".

"El cargo conlleva unas obligaciones y hay que cumplirlas, es la vigente campeona y tiene que estar", apostillaba el televisivo conde.

Jorge Javier por su parte, sigue atacándola sin piedad. "Quizá si le ofreciéramos una exclusiva, vendría. Yo sí, yo voy".

Momento impagable, vaya o no vaya Olga Moreno, el que se vivirá esta noche en Supervivientes.

La amiga dolida con Olga Moreno sí estará en la gala final

A Olga se le acumulan los frentes. Esta semana, su amiga del alma, Ana Luque, ha concedido una entrevista en Lecturas asegurando que se siente "decepcionada" con Olga.

Ana considera que Olga debería haberla defendido más durante el concurso. "La sigo queriendo y creo que mi amistad con ella es buena, pero no entiendo por qué no me ha apoyado como necesitaba. Soy su amiga desde hace diez años y siempre la he apoyado".

Ana asegura que tiene una conversación pendiente con Olga, ya que "mis amigas y mi familia me han dicho que en redes sociales no me ha defendido. Olga no ha estado a la altura y yo sí lo estuve cuando fui a defenderla".

Olga ha quitado importancia al tema y posteriormente se las ha visto juntas. Eso no quita que Ana tenga esa espina clavada en su corazón. Si la amistad se rompe para siempre o sigue intacta, el tiempo lo dirá.