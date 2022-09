Olga Moreno desvela con quién vivirá su hija Lola y David Flores a partir de ahora

Olga Moreno lleva mucho tiempo en silencio y sabe que ha llegado la hora de contar la verdad para que no quede ninguna duda. Un programa de Telecinco aseguró que había empezado una relación sentimental con su representante y ella lo ha confirmado. El afortunado se llama Agustín Etienne, conoce a Antonio David Flores y a Rocío porque ha trabajado con ambos.

Olga Moreno ha desvelado en la revista Semana que está ilusionada con el argentino, lo que solo significa una cosa: ha apostado por él. Por el momento continuará viviendo en Málaga, pero cuando Agustín vaya a visitarla se quedará en su domicilio. Recordemos que ella vive con Lola y David Flores, así que los jóvenes tendrán que pasar más tiempo con el mánager.

| Trendings

Olga ha atravesado momentos muy delicados, pero ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias. Lo más importante para ella es que su familia esté bien, por eso ha esperado un tiempo prudencial para volver a enamorarse. Sin embargo, los sentimientos mandan y no ha podido evitar fijarse en Agustín, un hombre que nunca le ha dado la espalda.

Olga conoce mejor que nadie el funcionamiento de los medios, por eso ha optado por contar la verdad a tiempo. Sabe que lo más inteligente es ser sincera porque hay muchos periodistas siguiéndola y no tiene sentido esconder ningún secreto. De hecho su romance con el ex de Arantxa de Benito trascendió antes de lo que estaba previsto.

Olga Moreno desvela sus sentimientos reales

Olga quiere ser prudente porque se llevó un desengaño muy grande cuando se separó de Antonio David Flores. Ella se quedó con lo más importante: el cuidado de los hijos, unos niños que ahora tendrán que vivir esporádicamente con Agustín. Él vive en Madrid y tiene allí su oficina, pero viaja con frecuencia a Málaga para pasar tiempo con la empresaria.

| Canva

Moreno ha dejado de disimular y ha desvelado sus sentimientos reales para empezar de cero y volver a sonreír cuanto antes. “He encontrado a un hombre que me hace feliz”, declara la andaluza en una de sus entrevistas más sinceras. Nadie esperaba que diera este paso adelante, aunque es cierto que no tenía más remedio: todos sabían su secreto.

La ex de Antonio David conoció a Agustín hace muchos años, de hecho era uno de los grandes amigos del antiguo colaborador de Sálvame. Sin embargo, no se ha fijado en él hasta hace dos meses, fecha en la que comenzaron una relación formal. Lo habían mantenido en secreto porque el argentino no quiere llamar la atención de la prensa, es muy discreto.

Olga Moreno se encargará de los niños

Olga siempre ha tenido claro algo: ella sería la encargada de cuidar de su hija Lola y del hijo pequeño de Antonio David. Llegaron a ese pacto muy pronto porque los niños se sienten más cómodos con ella, aunque tienen un trato brillante con el ex de Rociíto. Según ha salido publicado, siguen siendo una familia estupenda, a pesar de que ahora hay nuevos miembros.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Moreno sabe que no tiene motivos para esconderse, por eso ha anunciado su romance en la portada de su publicación de referencia. Todavía no ha trascendido el dinero que ha ganado por esta noticia, pero es evidente que la cifra es muy suculenta. Sin embargo, ella no necesita beneficiarse de la prensa rosa porque es propietaria de una empresa rentable.

La andaluza se ha esforzado mucho para que los suyos no noten ningún cambio, no quiere forzar las cosas y desea que todo salga bien. Lo suyo con Agustín Etienne funcionará, pero debe ser paciente y aceptar que muchos hablarán de ellos. Por eso es importante contar la verdad y no tener ningún motivo para agachar la cabeza.