Olga Moreno desvela quién tiene la custodia de su hija y dónde vive ahora David Flores

Olga Moreno ha reaparecido en el plató de Ana Rosa Quintana para hacer una de las entrevistas más delicadas de su carrera. Han pasado muchas cosas desde que se separó de Antonio David Flores, pero solo hay algo que es evidente. Se ha convertido en una mujer completamente renovada y ya no necesita a nadie para llamar la atención de la prensa.

Olga Moreno se ha dado cuenta de que lo mejor para llegar lejos es ser sincera, por eso ha reconocido que tiene una nueva relación. Está saliendo con Agustín Etienne, su representante y antiguo amigo, confía en él y quiere que su amor dure para siempre. Entiende que sea un romance polémico, pero no entiende recibir críticas de determinadas personas.

Olga ha dejado claro que sigue teniendo una conexión muy especial con Rocío Flores, no es cierto que se hayan molestado. La influencer sigue confiando en ella y pasan mucho tiempo juntas, la diferencia es que no presumen de su vínculo en las redes sociales. El público piensa que les ha pasado algo, pero lo único cierto es que quieren ser discretas.

Olga considera que lo más importante es que su hija Lola esté a gusto, por eso tiene miedo de aceptar determinados trabajos. Podría haber ganado mucho dinero desde que salió de Supervivientes y rompió con Antonio David, pero tiene otras prioridades. Además, ha repetido en varias ocasiones que no tiene nada que reprocharle, ha sido muy feliz con él.

Moreno ha reconocido que sufrió bastante cuando se separó porque no quería darle ningún disgusto a su hija. Ha hablado de ella y de un tema muy importante: quién tiene la custodia y dónde está viviendo David Flores Carrasco.

“Es complicado, sobre todo por la niña pequeña, que es lo más importante, tanto para el padre como para mí. David y Lola están juntos, David no se separa de la hermana, son 22 años con él y sé que es feliz con la niña. El padre si ve a su hijo feliz vamos a seguir exactamente igual”.

Olga Moreno desvela en qué situación se encuentra su hija

Moreno ha dejado en silencio a El Programa de AR, pues ha sido más sincera que nunca y no ha dejado espacio a la especulación. Ha prometido que llegará hasta el final y que no parará hasta conseguir que su relación se vea igual que todas. Él ha encontrado el amor gracias a Marta Riesco y ella tiene el mismo derecho de hacer lo mismo.

Olga ha pasado página, pero reconoce que hablar con su hija Lola fue muy complicado. No sabía cómo decirle que se iba a separar, pero afortunadamente han llegado a un buen acuerdo. La niña está viviendo con ella, a pesar de que el divorcio todavía no está firmado.

“La custodia de la niña está solucionada, no por papeles, pero sí está solucionado y él no va a tener ningún problema”. Más adelante ha explicado que Antonio David Flores está de acuerdo y que nunca han tenido roces en ese sentido.

“A mí encontrar a Agustín me ha ayudado mucho, encontrar una ilusión ha sido muy bueno, pero yo he sido feliz con mi exmarido. Todavía no nos hemos divorciado, quiero hacerlo porque tengo que cerrar etapas y él también quiere. Es una cosa que no hemos hablado antes, pero es que teníamos muchas cosas en la cabeza y no me corre prisa”.

Olga Moreno ha dado el paso definitivo

Olga tiene mucha experiencia en la crónica social y sabe que sus palabras están estudiadas al detalle, por eso es tan cuidadosa. Quiere dejar claro que su noviazgo con Agustín Etienne no tiene nada oculto, simplemente quería mantenerlo al margen del público. Él no quiere ser un rostro conocido, motivo por el que han tardado tanto en dar un paso adelante.

Moreno ha desvelado que David Flores Carrasco sigue viviendo con ella, a pesar de que Antonio David ya no es su marido oficial. El joven no quiere separarse de su hermana y todos quieren lo mejor para él. Llevan juntos mucho tiempo y han pensado que lo más acertado es que continúe con su vida.