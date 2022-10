Olga Moreno confirma su victoria sobre Rocío Carrasco y se queda con su dinero

Olga Moreno tiene mucho que celebrar: ha demostrado su inocencia y la justicia le ha salvado de cumplir una dura condena. Rociíto le denunció por un presunto delito de revelación de secretos y después de un largo proceso ha recibido la sentencia. El juez considera que no ha cometido ninguna imprudencia, así que no entrará en la cárcel y tampoco pagará ninguna multa.

Olga Moreno se quedó sin palabras cuando la exmujer de Antonio David le denunció, pues le pedía bastante dinero y pena de prisión. Los juicios empezaron en 2021 y la andaluza no tardó en ponerse en manos de buenos abogados. Sus representantes legales han demostrado que no cometió ninguna imprudencia, Rocío no tenía razón cuando le acusó.

Olga nunca ha hablado de la mujer de Fidel Albiac, siempre ha marcado las distancias porque sabe que es un rostro muy poderoso. No tiene miedo, pero prefiere luchar en la sombra y dar pasos bajo la supervisión de sus abogados. Ha estado a punto de recibir una multa importante, pero la justicia considera que no es responsable de nada.

Olga alteró a Rociíto porque supuestamente facilitó una información muy delicada que pertenecía a la más estricta intimidad. Ella negó haber hecho algo parecido en todo momento y el tiempo le ha dado la razón, la justicia le considera inocente. Según el medio Es Diario, la causa se ha archivado de forma provisional y Moreno tiene motivos para estar tranquila.

La novia de Agustín Etienne está disfrutando de un momento muy especial, ha vuelto a encontrar el amor y quiere exprimir el tiempo. Ha reconocido que su separación de Antonio David fue bastante complicada, pero ahora todo forma parte del pasado. Es el padre de su hija y hará todo lo posible para tener buena relación con él, no le desea ningún mal.

Olga Moreno sigue asimilando lo que ha pasado

Olga ha recibido una llamada muy importante: era su abogado, quien le ha dicho que la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón. Se ha librado de pagar una multa importante y lo mejor de todo es que ha demostrado que Carrasco no estaba en lo cierto. La hija de la Más Grande quería que su gran rival entrara en prisión y todavía sigue desconfiando de ella.

Moreno ha sido paciente y ha esperado hasta el final, nadie puede acusarla de haber cometido ningún error de forma pública. Podría haber ganado mucho dinero hablando de la mujer de Fidel Albiac y de todas las denuncias que le ha puesto. Pero ha preferido ponerse en manos de la justicia y finalmente ha demostrado que no tiene nada que ocultar.

Rocío Flores se puso en contacto con su madre en 2021 para intentar que retirarse la denuncia y Rociíto no respondió a su llamada. Sabía que su hija quería mediar entre ella y Olga, pero Carrasco estaba muy dolida y no quería cambiar de opinión. Podría haberlo hecho, pues el tiempo ha demostrado que la andaluza estaba en lo cierto: no ha hecho nada delictivo.

La segunda madre de David Flores está atravesando una etapa muy especial porque ha encontrado “un angelito” que le hace sonreír. Estamos hablando de Agustín Etienne, con quien mantiene una relación sentimental desde hace dos meses. Era su representante, así que se ha desahogado con él en muchas ocasiones, por eso estaba al tanto de la demanda.