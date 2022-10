Olga Moreno confiesa que la relación se ha roto y cuenta el motivo de la ruptura

Olga Moreno ha dejado muy claro que la relación con una de sus grandes amigas está totalmente rota. Y es que acaban de salir a la luz los motivos que llevaron a estas dos mujeres a no volver a dirigirse la palabra.

Tras su paso por Supervivientes 2021, edición que ella misma ganó, la vida de la empresaria cambió por completo. Pero durante todo el tiempo que permaneció en Honduras, la ex de Antonio David contó con el apoyo incondicional de Ana Luque.

Ella fue la que se encargó de defender a la sevillana mientras se encontraba a miles de kilómetros de distancia, aunque en muchas ocasiones no lo tuvo fácil.

Un año después de proclamarse vencedora de la edición a Ana Luque le llegó su gran oportunidad. Y es que su buen sentido del humor y la gran conexión que tuvo con Jorge Javier Vázquez, fueron suficiente para convencer a los responsables de este reality.

Ahora, la examiga de Olga Moreno ha hablado alto y claro de lo que pasó entre ellas para que una amistad de más de 10 años se haya ido por la borda. Y todo apunta a que el conflicto empezó antes de lo que todos esperamos.

La amiga de Olga Moreno lo cuenta todo

Olga Moreno no esperaba que su amiga fuera capaz de hacer públicos los motivos de su distanciamiento. La revista Lecturas ha tenido la oportunidad de hablar, en exclusiva, con Ana Luque acerca de lo que verdaderamente pasó entre ellas.

Y es que, según ha contado la propia participante de Supervivientes 2022, todo empezó cuando los responsables de este reality llamaron a su puerta. "Solo lo sabían mi marido y mis niñas, se lo dije [a Olga Moreno] cuando me hice las pruebas médicas".

Tal y como ha contado Luque, la reacción que tuvieron tanto Olga Moreno como Rocío Flores fue sorprendentemente fría. "Ni Olga es el Papa ni me tiene que dar la bendición. No se puede enfadar... ¡Ni que yo fuera su empleada!", ha asegurado visiblemente molesta.

Sin embargo, ella sabe que, gracias a la madre de Lola, ha podido vivir esta gran experiencia, pero también ha echado en falta algo más de apoyo por parte de Moreno.

"No entiendo por qué no me ha apoyado como necesitaba. Soy su amiga desde hace diez años y siempre la he apoyado. Estoy molesta. ¿Defiendes a Kiko Matamoros y no dices nada de tu amiga, que ha hecho de todo? Olga no ha estado a la altura y yo sí lo estuve cuando fui a defenderla", dijo en otra ocasión.

Pero lo que más le ha dolido a Ana Luque no fue que no la defendiera, sino que no hiciera nada cuando su familia comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes de odio.

"Me atacan en las redes, diciendo que todo lo que tengo es por Olga. Me dicen que gracias a ella podemos viajar. ¡Pero si aún no he cobrado ni lo que he ganado en Supervivientes!", ha confesado la que fue amiga de Olga Moreno. "Pudo pararlo y se lo pedí. No lo hizo. Me sentí decepcionada".

"Le escribí y le dije: 'Eres la única que tiene la llave para parar esto, yo no he dicho nada de ti'. Ella me dijo: 'Ya hablaremos'. Dice que no está en su mano pararlo, pero yo lo voy a seguir diciendo, no me ha defendido en las redes, se ha portado conmigo como una mierda".

Pero, sin duda, lo más sorprendente de las declaraciones de Ana Luque ha sido cuando ha confesado que Olga Moreno tiene su relación "en cuarentena".

"¿Tenerme en cuarentena con la clase de persona que soy, noble y buena amiga? Entonces nunca ha sido mi amiga de verdad. No me tengo que humillar para ser amiga de Olga, no he hecho nada. No puedo estar todo el rato pidiendo perdón".

Y, aunque quiere arreglar las cosas con ella, tiene claro que no se va a "poner como una alfombra para que me pisoteen".