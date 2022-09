Olga Moreno, al borde del llanto: su novio Agustín Etienne la ha engañado

Olga Moreno reaparecía de lo más ilusionada hablando de su nuevo amor, Agustín Etienne. Sin embargo, ha pasado de la alegría al llanto en cuestión de horas, y es que parece que su novio podría haberla traicionado.

Tal y como desvelaba Marta López, íntima amiga de Olga, Agustín y ella tuvieron cierto tonteo antes de que comenzase su historia con la ganadora de Supervivientes.

Un bombazo que no dejaba a nadie indiferente y que pone en entredicho el gran amor que pueden sentir.

| Europa Press

A pesar de que la ex de Antonio David aseguraba sentirse como una adolescente y con las mariposas revoloteando a su alrededor, puede que no conozca tan bien al que sigue siendo su representante.

Eso, sin contar con las contradicciones que hay en la historia, ya que la empresaria pasa de insinuar que jamás se podía imaginar salir con Agustín a asegurar que siempre se imaginó que terminarían juntos.

A eso se suma la versión de Marta López, que dejaba caer en Sálvame que ni siquiera se podía imaginar que su amiga pudiese haber iniciado una relación con Etienne. Y es que, afirma, también le había tirado los trastos a ella el verano pasado.

| Europa Press

Sin embargo, quiso restarle importancia al asunto y lo dejaba como una mera anécdota. "Me consta que ellos no tenían ninguna relación porque si no, a mí Agustín no me dice esas tonterías", destacaba.

Olga Moreno descubre el terrible engaño de Agustín Etienne

¿Cómo le habrá sentado a Olga descubrir esta nueva información sobre su novio? Y es que el historial amoroso del representante no deja a nadie indiferente.

De hecho, una de las últimas parejas conocidas de Etienne era Arancha de Benito, con la que rompía en 2019 tras seis años de relación.

"Conoces a las personas como salen de tu vida. No he podido llevarme lo que es mío, ¡pero me llevo tu amor incondicional! La tranquilidad pesa menos", le lanzaba una clara indirecta a través de redes sociales.

Nadie duda de que Etienne es todo un seductor nato, tal y como le definen sus detractores. "Un encantador de serpientes, le gusta seducir", apuntaba una persona de su entorno.

| GTRES

Y alguna de sus ex incluso ha llegado a acusarle de haberla traicionado al filtrar sus encuentros a los periodistas. Aunque otras como Arancha de Benito le desean lo mejor y guardan un buen recuerdo del representante.

| Europa Press

"Agustín es una persona que formó parte de mi vida y sigue habiendo entre ambos mucho cariño", aseguraba. E incluso le deseaba lo mejor con su pareja actual.

Por otro lado, rostros muy conocidas como Belén Esteban acusaban a Etienne de haberse dejado llevar por la fama. "Yo no sigo trabajando con él porque para mí había algunas cosas que no me gestionaba bien".

| Mediaset

Mientras que otros representados como Jorge Pérez están encantados y no dudan en dar la cara por él.

"Siempre se preocupa mucho de sus representados, y cuando tienes temporadas en las que quizás no están tan bien hace la figura de psicólogo".