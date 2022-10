La hija de Olga Moreno aparece y destapa lo que tanto miedo le daba a Antonio David

Olga Moreno ha sido la gran protagonista de la mañana en El programa de Ana Rosa. La exmujer de Antonio David Flores se sentaba en el plató de Telecinco con muchos frentes abiertos a tratar. Y lo hacía tras demasiado tiempo en silencio delante de las cámaras.

Olga Moreno siempre ha confesado que no se siente cómoda en un plató de televisión por su timidez y su falta de experiencia en este medio televisivo. Eso sí, no ha tenido más remedio que aceptar la oferta de Ana Rosa Quintana para que, por fin, diese la cara en un programa puntero como el de Unicorn Content.

La oferta económica que le han puesto encima de la mesa a Agustín Etienne, representante y actual pareja de Olga, no podía ser rechazada por la andaluza. Esta mañana ha dejado bien claro muchos temas polémicos que atañen a su figura, y uno de ellos es la actual relación que mantiene con su hijastra, Rocío Flores.

Olga Moreno da la cara para aclarar la agria polémica

Además de hablar brevemente de cómo está llevando ese idílico comienzo de la relación sentimental con el representante de famosos argentino, la entrevista ha dado más de sí. La charla se ha centrado, a los pocos minutos de comenzar, en esa tormentosa relación entre la hija de Rociíto y la andaluza.

| GTRES

Y es que la hermana de David Flores se habría enfadado de forma notable con la que fue la mujer de Antonio David. Este enfado se habría producido después de que la joven se enterase por la prensa de que Olga mantenía una relación con el agente de famosos.

En ese primer punto, la entrevistada ha confesado que fue ella misma la que contacto con Rocío Flores para confesar la realidad. Pero lo cierto es que ha revelado que su hijastra nunca le llegó a responder aquella llamada.

Además, esta afirmó que Rocío "se enteró dos semanas antes" y que la influencer fue la primera persona de su entorno familiar en conocer esta noticia de alcance.

La confirmación de que la relación está peor que nunca

"Se ha enterado antes que mi hija, que mi madre, que mis amigos. Creí conveniente que tenía que enterarse ella y es lo único que Agustín me pidió", ha sentenciado la invitada esta mañana en el plato de Ana Rosa Quintana. "Yo le mandé un mensaje porque no me cogió el teléfono", expuso Olga.

| España Diario

El caso es que Rocío la ignoró y desde aquel día, hace unos meses, no han vuelto a hablar. Mientras, Flores no canceló en ningún momento sus compromisos profesionales con la pareja de su madrastra, pero todo ha cambiado por completo.

Hace unos días, su relación de representante y representada se rompía de forma inesperada y Olga no entiende por qué ha llevado a cabo esa decisión. "Agustín se ha portado súper bien y la quiere mucho", ha sacado la cara por su pareja actual.

"La gente que a mí me quiere, si me ve feliz, son felices, tienen que estar felices", dejaba caer la pareja de Agustín Etienne en una clara indirecta hacia la joven.

"Nuestra relación ahora mismo no se encuentra en el mejor momento", lamentaba la andaluza, pero sí le quita hierro a su enfado. "No es la primera vez que se enfada conmigo. Sé que hablaremos, pasa en todas las familias… No he hecho daño a nadie, no estoy haciendo el mal", ha aclarado.