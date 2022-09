Olga Moreno anuncia que ya se ha acabado el amor y que no volverán a verse nunca

Olga Moreno vuelve a acaparar la atención mediática después de su inesperada entrevista exclusiva anunciando su amor con Agustín Etienne. El también representante de la sevillana ha logrado conquistar su corazón después de años de relación profesional.

Olga ha explicado que está como una adolescente, nerviosa y con mariposas en el estómago. Tocó fondo tras su separación de Antonio David Flores y estuvo sumida en un principio de depresión tras lo sucedido. Etienne siempre estuvo ahí, para gestionar la complicada situación a nivel profesional y para apoyarla sentimentalmente.

Ahora que ha pasado el tiempo y las heridas han empezado a cicatrizar, la madre de Lola tiene ganas de vivir y de rehacer su vida. A sus 46 años (cumple uno más este próximo lunes) se siente joven y con ganas de volver a creer en el amor.

No obstante, no todas sus relaciones personales van igual de bien y florecen de esta manera.

Olga Moreno confirma el feo gesto que demuestra el final

Olga Moreno dedicó el día de ayer a trabajar y a darse algún que otro capricho por la tarde. Acudió a un centro de belleza del que es clienta habitual y salió del mismo con cara de relax y guapa. No ha dicho ni mu respecto a la exclusiva, algo que seguramente tiene prohibido por contrato, por lo menos unos días.

Se limita a sonreír y a andar con el teléfono en la oreja, como si estuviera hablando con alguien.

Sin embargo, algo la hizo gesticular con incredulidad. Los periodistas que la perseguían le contaron un hecho que sucedió mientras ella estaba en el centro de belleza. Su examiga del alma, Ana Luque, se disponía a entrar en el mismo local que Olga cuando los periodistas la avisaron de que ella estaba dentro.

Olga, con la misma técnica del teléfono en la oreja, mareó la perdiz unos segundos en la puerta, para finalmente marcharse y evitar coincidir con Olga. "No me lo puedo creer, pues no entro. Me voy a ir a comprar, ahora vuelvo".

Algo realmente extraño y cómico a la vez que dejó a Olga sin palabras cuando se lo contaron a su salida del local. Lo que deja claro es que la bonita y larga amistad que las unía se ha roto por culpa de la televisión.

Olga Moreno decepciona a Ana Luque y parten peras

Olga Moreno tuvo una defensora de excepción durante su concurso televisivo. Luque se dio a conocer al gran público cuando acudió a defender a Olga, mientras esta estaba en Honduras. Allí hizo gala de su desparpajo y gracia natural y se ganó al público y a los presentadores.

Tanto fue así que el año siguiente, era ella la que participaba en Supervivientes, esperando que Olga le devolviera el favor y la defendiera en plató. Ni en plató ni en redes sociales. Olga Moreno se desentendió completamente del concurso de su rubia amiga.

Cuando esta llegó a España, alucinó con el desplante de Olga. Tímidamente, pero sin callarse nada, le recriminó el poco apoyo y todo empezó a torcerse. Olga tampoco quiso quedar con ella después y la distancia se ha hecho tan grande entre ellas, que la relación se ha roto.

Ana tiene ahora nuevos amigos. Se ha ido de viaje a Nueva York con Anabel Pantoja y Yulen, Alejandro Nieto y Tania Medina. Quiere seguir trabajando en televisión si las ofertas le satisfacen y es consciente que la información que tiene respecto a los últimos años de Olga vale su peso en oro.

De momento no ha movido ficha y todo transcurre entre sonrisas gélidas y calma tensa. ¿Es cuestión de tiempo que la veamos sentada en el Deluxe?