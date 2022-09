Olga Moreno anuncia que su hija necesita ayuda para superar lo último de Antonio David

Olga Moreno ha vivido uno de los años más intensos de su vida. Después de tomar la decisión de aparecer en televisión y de participar en Supervivientes, todo ha cambiado. Ella es una mujer diferente y su vida, también.

Estaba enamorada de Antonio David, o eso era lo que parecía antes de entrar en el reality. Sin embargo, todo cambió al ganar el concurso, decidiendo así separarse del hombre con el que había estado 20 años.

A partir de entonces, todo han sido cambios. Algunos para bien, pues ahora se siente libre y con ganas de vivir la vida. Pero otros para mal: ha tenido que rehacer su vida y apoyar a su pequeña Lola, que es la que más está sufriendo.

Para la joven no ha sido nada fácil y en más de una ocasión ha necesitado ayuda. Olga con el afán de que la persecución mediática termine de una vez, ha confesado el mal momento por el que atraviesa Lola.

Olga Moreno no puede callarse

No suele ser muy asidua a hablar, pero cuando lo hace públicamente, sube el pan. De hecho, fue protagonizar dos portadas en una conocida revista de corazón y acabar definitivamente su relación con Rocío Flores.

Al parecer, a la joven no le gustó que Olga no le avisara de que iba a dar unas declaraciones en una revista. No obstante, si algo ha aprendido la empresaria de esta ruptura, es que es ella quien tiene que tomar las decisiones.

Muchos se le han puesto en contra, pero ella ha seguido adelante. Por eso, nada más salir de la isla de Supervivientes y aceptar los 100.000 euros de premio, concedió una entrevista. El programa llevaba su nombre, Ahora, Olga, donde narró lo complicada que estaba siendo su vida al volver a España.

Entre tantas preguntas y declaraciones, Olga también tuvo un hueco para hablar de su pequeña Lola. Su hija en común con Antonio David no ha cumplido la mayoría de edad, y es la más protegida de la familia.

Sin embargo, según explica Olga, es la que más está sufriendo con todo. Ya no solo con la separación, sino con la pelea que ella y Antonio David tienen con Rocío Carrasco. Rota de dolor y con lágrimas en los ojos, Olga confesaba que su hija pequeña ha necesitado la ayuda de profesionales.

Olga Moreno se hunde

Totalmente desgarrada y pidiendo ayuda, Olga narraba un episodio de su hija Lola que nadie esperaba. “Mi hija pequeña, de ocho años, ha tenido que ir al psicólogo. Ha habido papeles en el barrio y en el colegio de que Antonio David es un maltratador”, explicaba.

“No lo podéis llegar a imaginar lo que han sufrido esos niños que no son míos”, concluía. Una declaración que tuvo sus frutos, pues Olga no ha vuelto a hablar de ello.

La empresaria vive un momento delicado después de separarse de Antonio David, aunque fuentes cercanas aseguran que poco a poco lo va superando. Sin embargo, la empresaria no puede evitar sentir rabia cuando ve hablar a Marta Riesco de ella.

Al parecer, la actual pareja de Antonio David se comparó con ella en redes sociales, algo que a Olga Moreno no le gustó. Aun así, la empresaria sigue en un segundo plano, sin querer saber nada de las cámaras.

Su tienda de ropa va viento en popa y, afortunadamente, tiene consigo a lo que más quiere. Su hija Lola y David, el hijo en común de Antonio David y Rocío Carrasco, viven con ella en Málaga.