Nuria Tomás, la ex relacionada con Gerard Piqué, confirma el embarazo

Nuria Tomás no puede estar más contenta. A pesar del complicado bache por el que está pasando Gerard Piqué, la expareja del futbolista acaba de anunciar el embarazo más esperado.

La pareja se conoció a principios de los 2000. Y, aunque su relación era lo más sólida, su romance terminó en el año 2010, cuando el futbolista viajó con la Selección española a Sudáfrica para participar en el Mundial de fútbol.

Allí conoció a la cantante Shakira, de la que se enamoró y con la que, a día de hoy, tienen dos hijos en común. Y, a pesar de que parecían uno de las parejas más consolidadas de todo el panorama deportivo mundial, hace unos días la colombiana anunció que se separaba del catalán.

A través de los medios de comunicación, Nuria Tomás pudo conocer todos los detalles de esta inesperada ruptura. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Y es que, todo apunta a que la causa de esta separación se encuentra en una supuesta infidelidad por parte del deportista.

Ahora, y con este tema de plena actualidad, Nuria Tomás ha anunciado que la llegada de un nuevo bebé a su vida está más cerca que nunca.

Nuria Tomás cuenta todos los detalles

A sus 34 años de edad, Nuria Tomás acaba de anunciar que está a punto de dar a luz a su segundo hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Agus Puig.

A través de sus redes sociales, la actriz ha compartido una emotiva publicación. En ella, la ex de Piqué ha querido hacer una comparativa de sus dos embarazos. Y es que, entre uno y otro, hay apenas un año de diferencia.

"Entre una foto y la otra han pasado 18 meses. El primer embarazo fue mágico, lo gocé como nadie y me sentí pletórica a todos los niveles. Este segundo ha sido distinto", ha asegurado la empresaria.

Y es que, en esta ocasión, la gestación de su futuro bebé se le está haciendo cuesta arriba. "Llevo 2 meses que no me encuentro del todo bien. Esto es algo con lo que no contaba y que me está haciendo añorar la salud como nunca. Llevo dos meses con dolor de cuello crónico, y mucho cansancio".

Además, Nuria Tomás ha querido aprovechar la ocasión para compartir con todos sus seguidores que tan solo le quedan unos días para poder ver la carita al pequeño Edu.

"Según cómo me vea mañana mi doctor, decidirán si provocamos el parto esta semana o la que viene, porque cada día que pasa estoy con menos energía. Veremos… Edu está bien, y mi familia me está ayudando a más no poder en este tramo final. Quizá esta semana ya le veamos la carita a Edu".

Nuria Tomás habla de su relación con Piqué

A pesar de que su ruptura con Piqué fue algo que no esperaba, Nuria Tomás siempre ha tenido buenas palabras para el futbolista.

En 2017, en una entrevista para el periódico La Vanguardia, la influencer quiso dedicarle unas palabras al hombre con el que había compartido gran parte de su vida.

"Es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor […] No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública, pero yo nunca he hecho mi relación pública".

Ahora, Nuria Tomás se ha convertido en el centro de todas las miradas. Y es que, la joven acaba de dar un importante paso en su vida que va a dar mucho de qué hablar.

Con su segundo embarazo en la recta final, la empresaria acaba de estrenar una miniserie compuesta por seis capítulos en la que habla, entre otras cosas, de su relación con el defensa del F.C. Barcelona.