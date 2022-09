Nuria Roca y Juan del Val hablan de la separación y acuerdan que el culpable es él

Nuria Roca es una periodista con una larga carrera a cuestas y sabe que, a veces, debe mojarse cuando un tema candente llega a su espacio televisivo. La valenciana no se ha andado con chiquitas después de presenciar que Íñigo Onieva confirmaba la deslealtad a su compañera de programa en El Hormiguero, Tamara Falcó.

Nuria Roca se ha manifestado de forma tajante acerca del sufrimiento que está atravesando su compañera de mesa de debate en el espacio que Pablo Motos presenta de lunes a jueves.

Nuria Roca reacciona después de ver a su amiga destrozada

Una reacción que se esperaba como el agua de mayo. Llegaba minutos después de que Íñigo Onieva reconociese que le fue desleal a su futura mujer en un festival musical en Nevada (Estados Unidos).

"A mí me cuesta mucho trabajo enfocar este tema con mucha objetividad por el cariño que le tenemos a Tamara", reconocía de primeras Juan del Val. Este estuvo presente ayer en La Roca, el espacio que conduce la valenciana cada domingo en La Sexta.

"A mí me parece que la gestión de esto ha sido enormemente torpe. En primer lugar, por parte de Íñigo, porque cuando tú sabes que la realidad es la realidad no la niegues. Porque, evidentemente, los medios van a demostrar que lo que estás diciendo es mentira y te van a pillar sin ninguna duda", exponía en directo su marido, Juan del Val.

Juan del Val carga contra ella cuando pocos lo esperaban

Lo cierto es que la valenciana apostilló al razonamiento de Del Val que "sobre todo es una pareja que está sometida a la presión de la prensa", decía la presentadora.

Eso sí, su esposo no se quedaba ahí y daba un paso más. "Si tú te pones digno y dignísimo para contar una mentira me parece que es una gestión terrible. Y me parece que lo que sale en las imágenes es un acto completamente normal".

"Es un evento en el que estás contento, le das un pico a una amiga tuya. Y creo que la gestión debería haber sido ‘pues sí, le he dado un pico’ y luego ya en casa que Tamara le perdone o no le perdone", observaba el colaborador.

"Me parece un acto infantil"

Por si fuera poco, este opinaba que "luego Tamara borre las fotos y se quite el anillo me parece que es alimentar esa especie de persecución de la inquisición de determinados medios de comunicación. Te dicen lo que tienes que hacer y me parece absolutamente vergonzoso", sentenciaba.

Por su lado, Nuria Roca admitía que "a mí me dolería mucho más que me mientan diciéndome que no es lo que es que lo que es en sí. Me parece un acto infantil. Y lo que imagino que más le habrá dolido a Tamara es que le hayan mentido", apuntaba la valenciana antes de preguntar al resto de la mesa.

Cuestionada por Nacho García sobre si piensan que la boda saldrá adelante, Roca ha sido más que contundente. "A mí me encantaría porque creo que son dos personas que se quieren. Y que tienen un proyecto en común y están ilusionados en tener un futuro juntos", sostenía.

"Ahora, si les dejamos a lo mejor serán felices y si no… A mí lo que me gustaría es que pasara lo que a Tamara le diera la gana. Si se quiere casar para adelante, si no pues también. Pero es evidente que con la presión de la gente y la inquisición es muy difícil sobrevivir a eso", concluía Juan del Val.