Nuria, la ex de Gerard Piqué, decide contar la verdad tras romper con Shakira

Gerard Piqué se ha convertido en el protagonista involuntario de este mes de junio después de que se haya confirmado su separación de Shakira. El futbolista catalán y la cantante colombiana formaban una de las parejas más guapas y sólidas del panorama mundial.

Desde que su historia de amor empezara hace doce años a ritmo de Waka waka, ambos han protagonizado momentos de mucha estabilidad y felicidad familiar. Dos hijos en común y varias crisis superadas no han podido evitar este final que ahora ha sorprendido a (casi) todo el mundo.

Según van concretándose las informaciones, algunas fuentes aseguran que llevarían ya unos tres meses separados. También hay muchas voces que apuntan a una supuesta infidelidad del futbolista. E incluso hay quien pone un nombre sobre la mesa que, este sí, ha dejado a todo el mundo perplejo.

Piqué y la supuesta infidelidad que habría sido el detonante de su ruptura

Gerard Piqué lleva varias semanas haciendo vida 'de soltero' según las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, que destaparon la información. Ya no vive en el domicilio familiar, sino en su piso de soltero. De alto standing y ubicado en el centro de Barcelona, el inmueble que Piqué adquirió hace unos años por 4 millones de euros, es ahora su nuevo hogar.

| Europa Press

Uno de los nombres que vuelve a sonar con fuerza al hablar de Piqué es el de su expareja, Nuria Tomás. La hija del empresario del jamón Enrique Tomás y el futbolista mantuvieron un romance durante cuatro años, antes de que el culé empezase su relación con Shakira.

Algunas voces apuntan a que Piqué podría haberse estado viendo de nuevo con Nuria. De todos modos, no parece demasiado probable, atendiendo a la vida que ella lleva actualmente.

Nuria, que también estuvo saliendo con el piloto Jorge Lorenzo, es actriz, influencer y emprendedora. Embarazada de su segundo hijo y felizmente casada, cuenta con más de 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Allí comparte momentos de su vida junto a su marido, Agus Puig y junto a su hijo, que nació el 30 de noviembre de 2020.

La serie que puede destapar nuevos secretos de Gerard Piqué

Gerard Piqué siempre ha sido bastante alérgico a que se hiciera pública su vida personal, más allá del fútbol. Pese a vivir con intensidad la noche barcelonesa desde hace unas semanas, el defensa catalán siempre está pendiente de si hay fotógrafos o miradas indiscretas a su alrededor.

No obstante, su expareja ahora está dispuesta a revelar algunos secretos de su vida. Nuria Tomás acaba de lanzar la serie sobre su vida. Se trata de una serie online, que consta de 6 capítulos y que se puede comprar por 15 euros.

En el tráiler de la misma, que ya ha hecho público, no hace referencia a Piqué de forma abierta, pero sí habla de él. "A los 21 años me pasó algo que cambió totalmente mi vida, parte de mi inocencia se quedó allí". Nuria concreta más, apuntando directamente al ex de Shakira:"ahí empecé a ser otra, apareció un amigo (con foto de Piqué) en mi vida y nos convertimos en pareja..."

Parece que el hecho de que Nuria haya escogido este momento para lanzar la serie en la que hablará de Piqué no es casualidad. Coincidiendo con que ahora Gerard está en boca de todos, ella aprovecha para aumentar su notoriedad y popularidad y de paso, hacer caja.

De momento, él ni confirma ni desmiente nada, más allá del comunicado que este fin de semana ha mandado junto a su todavía mujer. También se les ha visto juntos, ya no como pareja, en República Checa, donde jugaba su hijo Milan al fútbol.

Hay quien ya relaciona al futbolista con una nueva novia, una rubia de 22 años amiga de la novia del amigo de Piqué, Riqui Puig. En cualquier caso, Nuria Tomás tiene mucho que decir sobre el personaje del momento y no desaprovechará su oportunidad de hacerlo.