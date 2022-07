Nuria Bermúdez y la adicción que ha cambiado su vida después de sufrir un cáncer

Nuria Bermúdez ha sido uno de los personajes más vistos de la pequeña pantalla a principios de los 2000. Se dio a conocer en el programa que dirigía y presentaba el periodista catalán Javier Sardà, 'Crónicas marcianas'. Tras cuantiosas polémicas y una controvertida relación con el futbolista Dani Güiza, ha comenzado una vida lejos de los focos de la televisión.

Bermúdez ocupaba un gran espacio en diversos platós de televisión. Sus apariciones en la pequeña pantalla eran en calidad de invitada, entrevistada o incluso colaboradora en algunos programas del corazón. En los 2000, la presencia de la madrileña en los conocidos formatos de televisión pasó a ser algo habitual. Se la llegó a vincular con diferentes futbolistas famosos, como David Beckham o el portugués Cristiano Ronaldo.

La relación que la catapultó a la fama fue con el apuesto joven, por aquel momento, Antonio David Flores. Aunque la madrileña no lo confirme en la actualidad, alardeó por más de un plató sobre las presuntas intimidades que mantuvo con el ex guardia civil. Por ello, aseguró que se acercó al ex de la Carrasco para hacerse con popularidad y así, reunir más minutos en la pequeña pantalla. La presunta relación que envolvía a esta pareja duró muy poco, pero fue suficiente para llenar horas y minutos en la parrilla televisiva. Nuria Bermúdez generó grandes sumas de dinero por cada plató que pisaba, lo que la llevó a ser invitada a las mejores fiestas de la Capital Madrileña.

La relación con el padre de su hijo, Dani Güiza

En el año 2007, Nuria Bermúdez saltó de nuevo al ojo público por mantener una relación sentimental con el futbolista Dani Güiza. A raíz de ello, la madrileña decidió dejarse ver menos en los platós y centrarse en su nuevo trabajo como Agente de la FIFA. Ese mismo año, Nuria Bermúdez y el futbolista tuvieron a su primer hijo, Dani. Por aquel momento, la madrileña se convirtió en el agente del futbolista y llegó a negociar con el club turco 'Fenerbahçe', siendo así el primer fichaje español en la historia del club. Nuria logró un éxito profesional por el que recibió muchas felicitaciones tanto en el terreno personal como profesional.

Un tiempo después, la pareja puso punto y final a su relación y aquello trascendió a los platós de televisión. Después de lo sucedido, la tertuliana se despidió definitivamente de los programas donde trabajaba para implicarse totalmente en la educación y el cuidado de su hijo.

La nueva vida de Nuria Bermúdez

Después de varios años, se puede saber que la madrileña ha dejado la profesión de agente deportiva, ya que suponía muchos gastos los viajes que debía realizar. Bermúdez explicaba en primera persona que su prioridad es el cuidar de su hijo Dani.

Por otro lado, Bermúdez dice estar muy a gusto en su nueva etapa alejada del ojo mediático. De hecho, se deja ver a través de sus redes sociales, donde nos enseña pequeños detalles de su día a día. La madrileña acumula más de 55 mil seguidores en su perfil de Instagram. Es en esta red social la podemos ver colaborando con distintas marcas o publicando buenos o malos momentos de su vida. La ex colaboradora se muestra transparente, natural y cómoda con sus seguidores.

En sus últimas apariciones, Bermúdez, sigue manteniendo la decisión de no volver a parecer por los platós de televisión. Pero destaca que si sucediera, no sería otra vez para hablar de su vida privada, ya que en el pasado no le jugó muy buena pasada. La madrileña confiesa que la maternidad le ha cambiado su modo de vida y a día de hoy, el bienestar de su hijo y el suyo son fundamentales para seguir creciendo.